Un coche lleva aparcado 12 meses en el aeropuerto, su dueño debe pagar más de 200.000 euros y el caso se complica

Anja Sokolow/picture alliance via Getty Images

Frente a la entrada del edificio del Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt lleva más de un año aparcado un coche Volkswagen Golf. Este permanece en el estacionamiento de corta duración de las salidas del aeropuerto alemán, en el primer tercio de la segunda fila. Sin embargo, en este aparcamiento solo los diez primeros minutos son gratuitos y, ahora, cada minuto sigue sumando euros a la cuenta pendiente.

El Golf gris con cambio automático tiene matrícula de Hannover y, según cuenta el periódico alemán Berliner Zeitung, hay algo que parece un trozo de cinta de precaución colgando del limpiaparabrisas trasero. También hay trozos de papel pegados debajo de los limpiaparabrisas en la parte delantera. La pantalla de control, además, está destrozada, como si alguien la hubiera golpeado. Este coche se ha convertido en un conocido de los pasajeros habituales.

Después de los primeros diez minutos gratuitos, un cuarto de hora cuesta cinco euros y cada cinco minutos adicionales suma dos euros. El aparcamiento cuesta 23 euros por una hora, según la lista de precios de Internet. Así, aparcar cuesta 552 euros por hasta 24 horas. El propietario del Golf, por lo tanto, debe ya más de 200.000 euros por llevar estacionado más de un año en este aparcamiento, según ha calculado el medio alemán.

Aparentemente, el coche abandonado no preocupa a nadie, ni siquiera a la administración del aeropuerto. Pero el responsable no sería este, sino la empresa que gestiona el aparcamiento, APCOA Deutschland GmbH, con sede en Stuttgart.

"Nuestros empleados están al tanto del incidente que usted describió", responde al mismo medio un consultor de relaciones públicas externo que no es empleado de APCOA y, por lo tanto, no quiso ser citado por su nombre. Además, escribe en su correo electrónico: "Estamos en estrecho contacto con el propietario del aparcamiento y las autoridades responsables". Pese a que esta es la respuesta más o menos oficial, la novedad en junio de 2025 es que en realidad las autoridades todavía no han dado con el dueño del coche y están declarando el asunto prácticamente caso perdido.

Sobre si APCOA tiene intención de cobrar los derechos de estacionamiento pendientes, el consultor de relaciones públicas responde: "La posibilidad de cobrar los derechos de estacionamiento adeudados en este contexto depende de si se puede identificar al deudor y de la los recursos financieros necesarios". Mientras, el parquímetro del aeropuerto sigue en marcha.