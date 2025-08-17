Compra un armario viejo, encuentra una sorpresa de 181.000 euros y llaman a la puerta: "Somos las herederas"

Suceso destacado en Italia. Mauro Benzoni, un apasionado por las antigüedades, compró un armario con sorpresa. Al limpiarlo, apareció un doble fondo que escondía bonos postales con un valor de 180.000 euros. Ahora, las herederas llaman a su puerta para recibir su parte del dinero.

Según publica el diario italiano Corriere della Sera, se trata de dos hermanas de 60 y 53 años que se han presentado en estancias policiales para recibir su herencia. Sin embargo, no son sus propios nombres los que aparecen en estos cheques, sino los de sus primos Carlo y Francesca, que aún no han dado señales de vida. Los bonos no caducan hasta 2032.

En declaraciones al medio, Benzoni aclara que busca a los herederos oficiales por "puro sentido cívico". No obstante, tal y como dicta la ley italiana, podría llevarse el 10% del importe total. Tras el descubrimiento, entregó los bienes a la policía donde se encuentran incautados.

De acuerdo a la información difundida, los vales fueron emitidos por una oficina de Correos en Pavía, al norte de ese país, entre 1992 y 1994. La fecha límite ha caducado después de 30 años, sin embargo, aún existe la posibilidad de redención por otros diez. Si no se encuentra el dueño real de los vales hasta entonces, quedaría en manos de estado italiano.

Giovanni Rosseti, abogado encargado del caso y consultado por el periódico, explica que esta clase de herencia debe dividirse entre las partes establecidas en caso de parentesco o los deseos de los titulares originales a favor de los beneficiarios. De este modo, si finalmente aparecen los hijos del fallecido, se repartirían el 50% el importe total.