Compra una batería profesional para ganar dinero con la luz de sus paneles solares: pagó casi 15.000 euros, en tres meses ingresó 39 y ahora debe más de 30.000 con intereses

La popularidad de las baterías eléctricas domésticas ha ido increxendo. Kai Nuotio cerró rápidamente un acuerdo por un dispositivo con un valor superior a los 10.000 euros, pero pronto se arrepintió. Según MTV Uutiset, este hombre finlandés compró la herramienta a una empresa llamada Savon Aurinkoenergia por casi 15.000 euros, bajo la premisa de obtener ingresos adicionales del mercado de las reservas eléctricas. Pero, finalmente, no fue para nada así.

"Dos vendedores preguntaron si conocían las baterías de reserva. Mi mujer y yo ni siquiera habíamos oído hablar de ellos. Luego empezaron a manipularnos con grandes promesas", asegura el protagonista en conversación con el medio de comunicación. En aquel momento, los comerciales prometieron que el rendimiento de la batería variaría entre los 150 y los 300 euros al mes.

"Al principio dijimos que no podíamos permitirnos comprar estos, pero según el vendedor, los ingresos cubrirían la cuota mensual y el plazo de pago sería de cinco años. Con esa base, hicimos el trato", explica Nuotio.

Asimismo, prosigue en que la venta fue especialmente rápida. Según sus propias palabras, no tuvo tiempo de familiarizarse adecuadamente con el asunto. La transacción se completó rápidamente en línea y por mensaje de texto. El plazo de devolución era de 15 años y la cantidad a pagar era algo superior a 30.000 euros.

"Incierta funcionalidad de la batería"

Tal y como cuenta en la publicación, durante los primeros tres meses, los ingresos del mercado de reservas se mantuvieron en un total de 39 euros. Sin embargo, el anciano se queja de que "el mayor dolor de cabeza" ha venido de la "incierta funcionalidad de la batería".

Por todo ello, el finlandés quiso cancelar el acuerdo con el vendedor. Un reclamo que no le ha sido aceptado. "Voy a usar todos los medios. Si la empresa piensa que puede dejarnos en un lío así, haré todo lo posible para que sea visible", ha prometido.

"Ha sido realmente estresante. Muchas noches no he podido dormir cuando he estado pensando en estas cosas. Cuando la intención era específicamente aliviar la situación financiera, no empeorarla. No tengo sentido de justicia para que me lleven a hacer acuerdos que se niegan a cancelar", asegura en sus declaraciones al medio de comunicación, a la par que ha informado sobre su demanda al Ministerio de Consumidores de ese país.

Este organismo ha publicado recientemente un comunicado sobre las malas praxis de la empresa. Seron ha utilizado procedimientos de presión que aceleran la toma de decisiones y dificultan la cancelación del contrato de venta puerta a puerta y la presentación de una queja sobre el contrato. De este modo, el Defensor del Consumidor ha instado a los consumidores a estar atentos al tratar con Seron.