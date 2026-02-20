Rosario, argentina, tras recibir su primer sueldo en España: "Estoy recalculando la vida"

Retrato de jovenempresaria preocupada y desesperada contable con domicilio o finanzas de pequeñas empresas sintiéndose estresada sin poder pagar deudas, facturas, alquiler y gastos. En problemas financieros

Mudarse a otro país con la esperanza de mejorar la estabilidad económica es una decisión que miles de personas toman cada año. Sin embargo, la experiencia no siempre cumple las expectativas iniciales. Es el caso de Rosario, una joven argentina que recientemente se instaló en Valencia y que, tras cobrar su primer sueldo, ha reconocido sentirse decepcionada.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @rosarito.tv, donde comparte su día a día como migrante, Rosario relató su sorpresa al comprobar que su salario no cubre ni siquiera el alquiler. “Amigos, acabo de cobrar mi primer sueldo y no me alcanza ni para la renta”, comienza diciendo en la grabación.

Un sueldo que no cubre los gastos básicos

La joven aclara que lo recibido corresponde únicamente a dos semanas de trabajo, por lo que ha cobrado la mitad de su salario mensual habitual. Aun así, el importe le ha generado inquietud. “No me alcanza, ¿qué hago?”, plantea en el vídeo, visiblemente preocupada por los gastos que debe afrontar.

Rosario no ha detallado en qué sector trabaja, cuántas horas conforman su jornada laboral ni cuál ha sido la cifra exacta ingresada. Sin embargo, pone el foco en una realidad que afecta a muchos trabajadores en España: el elevado coste de la vivienda en relación con los salarios.

“Recalculando estoy, chicos, recalculando la vida”, afirma en tono entre irónico y resignado. En otro momento del vídeo, lanza una frase que resume su sensación: “Estamos al horno, gente”.

El sueño migratorio frente a la realidad económica

España continúa siendo un destino atractivo para ciudadanos de América Latina que buscan mayor estabilidad laboral. En ciudades como Valencia, el precio del alquiler ha experimentado subidas significativas en los últimos años, especialmente en zonas céntricas o bien comunicadas. De hecho, la ciudad lidera la mayor subida de la vivienda en España con precios hasta un 20 % más caros en un año, según el medio local Valencia Extra. Para quienes llegan sin una red de apoyo o sin ahorros suficientes, el impacto del primer mes puede ser especialmente duro.

El caso de Rosario refleja el choque entre las expectativas y la realidad. Muchos migrantes proyectan en España la posibilidad de ahorrar o enviar dinero a sus familias, pero se encuentran con que gran parte del sueldo se destina a cubrir gastos básicos como vivienda, transporte y alimentación.

Un debate que va más allá de un caso individual

El vídeo de Rosario ha generado numerosas reacciones en redes sociales. Algunos usuarios le han recomendado paciencia, recordándole que solo ha trabajado medio mes y que el próximo salario podría aliviar la situación. Otros han compartido experiencias similares, tanto en España como en otros países europeos.

En muchos hogares españoles, el alquiler absorbe una parte sustancial de los ingresos mensuales, reduciendo la capacidad de ahorro a mínimos. Las cifras lo reflejan ya que según El economista, los hogares ya destinan el 38% de sus ingresos a pagar el alquiler, ocho puntos por encima de lo recomendado

Por ahora, Rosario continúa adaptándose a su nueva vida en Valencia. Su mensaje deja claro que no pierde el sentido del humor, aunque sí ha tenido que ajustar expectativas: “Estoy recalculando la vida”.