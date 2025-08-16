Con solo 11 años su invento cambia la vida de su abuelo, la convierte en millonaria y conquista el mundo

A veces, la necesidad puede impulsar la creatividad y la innovación en algunas personas que enfrentan determinadas dificultades o situaciones. Un ejemplo de ello es la historia de una niña de apenas 11 años que, al ver cómo su abuelo tenía algunos problemas en su vida diaria debido a la enfermedad que enfrentaba (Parkinson) decidió tirar de su imaginación para ayudarle.

Todo comenzó en 2014, momento en el que la joven tenía 9 años y decidió crear un invento que ayudase a su familiar y al resto de millones de personas que sufren esta enfermedad: una taza con tres patas que facilitase a la gente con este problema a poder beber sin derramar los líquidos.

Tras comprobar que su invento era de gran utilidad, su padre decidió comercializar la taza a través de una campaña de crowdfunding, momento en el que Lily ya tenía 11 años. Al ver que funcionó con gran éxito, decidieron mejorar el diseño de la taza y el material, empleando otro tipo de plástico más resistente, tal y como relata el diario JVTech.

"Hemos lanzado una nueva versión del vaso de plástico irrompible, que será útil no solo para personas con movilidad reducida, sino también para niños y adultos que simplemente buscan un vaso mejor", afirma la joven. La taza, conocida como Canguro, se ha convertido en toda una ayuda para las personas que enfrentan esta enfermedad y de hecho, según explica la misma en su perfil, ya ha vendido más de 1000 vasos de cerámica y 10000 vasos de plástico a través de Indiegogo y Kickstarter.

Además de sus ventajas funcionales, existen diferentes modelos y diseños disponibles, por lo que hay varias opciones entre las que elegir. Ahora, Lily, quien cuenta con 21 años, es directora y jefa de inventos en Imagiroo, la empresa que creó para comercializar sus tazas, las cuales no solo ayudan a los que sufren en silencio esta enfermedad, sino también a los más pequeños.