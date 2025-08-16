Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Con solo 11 años su invento cambia la vida de su abuelo, la convierte en millonaria y conquista el mundo
en directo
El fuego arrasa con más de 42.000 hectáreas en Ourense
Sociedad

Sociedad

Con solo 11 años su invento cambia la vida de su abuelo, la convierte en millonaria y conquista el mundo

Podría ayudar a cerca de 10 millones de personas que padecen esta enfermedad. 

Redacción HuffPost
Un hombre mayor que padece ParkinsonYuri Arcurs peopleimages.com- Getty Images

A veces, la necesidad puede impulsar la creatividad y la innovación en algunas personas que enfrentan determinadas dificultades o situaciones. Un ejemplo de ello es la historia de una niña de apenas 11 años que, al ver cómo su abuelo tenía algunos problemas en su vida diaria debido a la enfermedad que enfrentaba (Parkinson) decidió tirar de su imaginación para ayudarle. 

Todo comenzó en 2014, momento en el que la joven tenía 9 años y decidió crear un invento que ayudase a su familiar y al resto de millones de personas que sufren esta enfermedad: una taza con tres patas que facilitase a la gente con este problema a poder beber sin derramar los líquidos. 

Tras comprobar que su invento era de gran utilidad, su padre decidió comercializar la taza a través de una campaña de crowdfunding, momento en el que Lily ya tenía 11 años. Al ver que funcionó con gran éxito, decidieron mejorar el diseño de la taza y el material,  empleando otro tipo de plástico más resistente, tal y como relata el diario JVTech

"Hemos lanzado una nueva versión del vaso de plástico irrompible, que será útil no solo para personas con movilidad reducida, sino también para niños y adultos que simplemente buscan un vaso mejor", afirma la joven. La taza, conocida como Canguro, se ha convertido en toda una ayuda para las personas que enfrentan esta enfermedad y de hecho, según explica la misma en su perfil, ya ha vendido más de 1000 vasos de cerámica y 10000 vasos de plástico a través de Indiegogo y Kickstarter. 

Además de sus ventajas funcionales, existen diferentes modelos y diseños disponibles, por lo que hay varias opciones entre las que elegir. Ahora, Lily, quien cuenta con 21 años, es directora y jefa de inventos en Imagiroo, la empresa que creó para comercializar sus tazas, las cuales no solo ayudan a los que sufren en silencio esta enfermedad, sino también a los más pequeños.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost