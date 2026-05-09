Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: si un dueño no recoge los excrementos de sus mascotas en las zonas comunes la comunidad le puede privar del uso de la vivienda por hasta 3 años

Las comunidades pueden castigar ejemplarmente al propietario que descuida la limpieza de heces y orina de sus mascotas.

No es solo una cuestión de civismo. Dejar los excrementos de una mascota sin recoger en zonas comunes o permitir que generen molestias continuadas puede acabar en los tribunales y tener consecuencias muy serias. La legislación española, a veces con fama de laxa, contempla incluso una medida extrema: la privación del uso de la vivienda durante hasta tres años.

Así lo establece el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), la norma que regula la convivencia en comunidades de vecinos. Este precepto permite actuar contra actividades consideradas molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, una categoría en la que encajan los problemas derivados de la falta de higiene con animales.

No recoger los excrementos puede considerarse actividad insalubre



Los conflictos por mascotas son más frecuentes de lo que parece. Expertos en administración de fincas advierten de que los problemas por heces, orines o malos olores en patios, terrazas o balcones son habituales.

"La falta de recogida de heces genera molestias, problemas de salubridad e incluso plagas", resume la abogada Patricia Briones, vinculada al Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, en declaraciones al diario La Vanguardia.

Aunque el origen esté en una vivienda privada —por ejemplo, un balcón o un patio interior—, las consecuencias afectan al conjunto del edificio. Y eso es clave desde el punto de vista legal.

Qué puede hacer la comunidad de vecinos



Cuando la conducta se repite en el tiempo, la comunidad puede iniciar acciones legales. El procedimiento suele seguir estos pasos:

Requerimiento formal al propietario para que cese la conducta.

al propietario para que cese la conducta. Si no hay solución, acuerdo en junta de propietarios .

. Demanda judicial para que un juez actúe.

Si el tribunal considera probado que la actividad es molesta o insalubre, puede imponer varias medidas:

Ordenar el cese inmediato.

Reclamar indemnizaciones .

. Y, en los casos más graves, privar al propietario del uso de la vivienda hasta 3 años.

Este último punto es el más contundente. No implica perder la propiedad, pero sí no poder utilizarla durante ese tiempo.

No solo la LPH: también la ley de bienestar animal



El marco legal no se limita a la convivencia vecinal. También interviene la Ley 7/2023 de bienestar animal, que establece obligaciones claras para los dueños de mascotas. Entre ellas garantizar su bienestar, evitar que generen molestias y prevenir daños a personas o bienes.

El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes, especialmente si se acredita negligencia.

Prohibido tener animales en condiciones inadecuadas



La normativa también es clara en otro punto: no se pueden mantener de forma habitual animales en terrazas, balcones, azoteas o trasteros. Esta práctica, además de generar conflictos vecinales, puede acarrear multas que en casos graves alcanzan los 200.000 euros.

La razón no es solo la convivencia, sino el propio bienestar del animal.

Ordenanzas municipales: obligaciones incluso en la calle



A nivel local, muchas ciudades han endurecido sus normas. En Barcelona, por ejemplo, es obligatorio: recoger los excrementos en la vía pública y limpiar con agua la orina. Si esto se exige en la calle, con más motivo se aplica dentro de una comunidad de vecinos.

Los testimonios de vecinos muestran hasta qué punto estas situaciones afectan al día a día: olores persistentes en patios interiores, orina que cae desde pisos superiores y areneros mal mantenidos que generan molestias constantes. Son conflictos que, cuando se cronifican, acaban deteriorando la convivencia.

Más que civismo: una obligación legal



El mensaje de los expertos es que no recoger los excrementos de una mascota no es solo una falta de educación, sino un problema grave, una infracción que puede derivar en sanciones económicas, acciones judiciales y pérdida temporal del uso de la vivienda. Y todo ello con un respaldo legal claro.

Eso sí, no se trata de un incidente puntual. Para que se apliquen medidas como la privación del uso de la vivienda, debe existir reiteración en el comportamiento, un impacto real en la comunidad y una falta de respuesta tras advertencias. Pero cuando se dan esas condiciones, la ley permite actuar con contundencia.