Confirmado por la UE: todos los perros y gatos de Europa deberán llevar microchip y estar registrados

Un perro y un gato en una imagen de archivo

En el futuro, todos los perros y gatos deberán llevar microchip y estar inscritos en un registro oficial. La medida, impulsada por el Parlamento Europeo, busca poner orden en un mercado donde no siempre todo es tan adorable como parece.

La norma incluye largos periodos de adaptación: hasta diez años para los perros y quince para los gatos domésticos. Eso sí, en el caso de criadores y comercios, el reloj corre más rápido: tendrán que cumplir en un plazo de cuatro años. Los gatos de granja, por cierto, se libran de momento.

Un DNI para cada mascota

Cada animal tendrá su microchip y estará vinculado a una base de datos nacional, conectada entre países. Es decir, si tu perro decide irse de aventura en plenas vacaciones, será mucho más fácil encontrarlo… incluso si cruza fronteras.

Pero no solo se trata de mascotas despistadas. Uno de los grandes objetivos es combatir el comercio ilegal, un negocio que mueve millones en Europa. Con este sistema, vender animales sin control será bastante más complicado, porque todo quedará registrado.

La normativa también pone el foco en el bienestar animal. Criadores y vendedores deberán garantizar buenas condiciones, y se limitará la reproducción de animales con rasgos que puedan causarles problemas de salud.

Por ejemplo, esos perros de hocico extremadamente chato tan populares podrían verse afectados si se considera que su cría implica sufrimiento. La Comisión Europea será la encargada de definir con más detalle qué se considera un “rasgo extremo” en los próximos años.

Un mercado millonario bajo la lupa

En la UE hay más de 150 millones de perros y gatos, y el negocio que generan supera los 1.300 millones de euros al año. Un volumen que explica por qué Bruselas quiere tenerlo más controlado.