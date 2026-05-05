Confirmados dos casos más de hantavirus en el crucero donde han muerto tres personas: Cabo Verde no los deja desembarcar

El crucero holandés MV Hondius, anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, en Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026.

La cadena pública británica BBC ha desvelado que se han confirmado dos casos más de hantavirus, después de que tres personas fallecieran y un ciudadano británico resultara gravemente enfermo, tras un presunto brote en un crucero que viaja por el Océano Atlántico. Hay al menos 14 ciudadanos españoles en el barco.

La empresa Oceanwide Expeditions, operadora del barco MV Hondius, informó ayer del fallecimiento de un matrimonio neerlandés y de un ciudadano alemán. Hay cinco casos más sospechosos, investigados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hantavirus se suele transmitir de los roedores a través de sus heces, saliva u orina y puede causar enfermedades respiratorias graves. Rara vez se transmite entre personas.

El buque MV Hondius se encuentra actualmente frente a las costas de Cabo Verde y lleva a bordo 149 personas procedentes de 23 países. El país africano les ha negado el atraque. "El ambiente a bordo del MV Hondius sigue siendo tranquilo, y los pasajeros, en general, se muestran serenos", declaró Oceanwide Expeditions a la BBC, pese a todo.

Confirmó que hay dos miembros de la tripulación, uno británico y otro holandés, a bordo "con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave", pero que no se ha confirmado la presencia de hantavirus en ambos. Los dos requieren atención médica urgente, según el comunicado. Ninguna otra persona a bordo ha presentado síntomas.

Las autoridades holandesas están "preparándose activamente" para la evacuación médica de los dos miembros de la tripulación, así como de una persona "relacionada" con el ciudadano alemán fallecido, según informó Oceanwide Expeditions.

"Esto implicará el uso de dos aeronaves especializadas equipadas con el material médico necesario y tripuladas por personal médico capacitado", afirman en un comunicado.

Se están llevando a cabo negociaciones con las autoridades locales tras lo que Oceanwide Expeditions describió como "una grave situación médica". "No somos sólo titulares, somos personas", afirma un vlogger de viajes a bordo del barco MV Hondius.

Los tiempos

La compañía, al detallar la cronología de los hechos, informó que un pasajero se sintió indispuesto a bordo y falleció el pasado 11 de abril. No se pudo determinar la causa de su muerte, y su cuerpo fue bajado del barco después de que atracara en Santa Elena el 24 de abril.

La esposa del pasajero también desembarcó en la citada isla y la compañía afirmó que le informaron de que se había sentido indispuesta durante el viaje de regreso y que posteriormente falleció.

Según informó la empresa gestora del barco, el 27 de abril otro pasajero, de nacionalidad británica, enfermó gravemente y fue evacuado por vía aérea a Sudáfrica. El hombre de 69 años permanece en estado crítico pero estable en Johannesburgo tras confirmarse la identificación de una variante del hantavirus. La empresa añadió que el sábado falleció un tercer pasajero a bordo del MV Hondius.

Aún no se ha determinado la causa de la muerte, informó Oceanwide Expeditions. Confirmó que el pasajero era alemán.

El doctor Aaron Motsoaledi, ministro de salud de Sudáfrica, ha afirmado que el paciente británico se encontraba en estado crítico y que había sido ingresado en un centro privado. "Lo están atendiendo. Como saben, el hantavirus, al igual que todos los virus, no tiene un tratamiento específico, así que le están brindando tratamiento sintomático y todo el apoyo posible", expone.

El siguiente paso es localizar y hacer pruebas a los trabajadores sanitarios y a cualquier persona que haya tenido contacto con el paciente.

La incertidumbre

No está claro cuánto tiempo permanecerán varados los pasajeros en el barco golpeado por la enfermedad. Oceanwide Expeditions indicó que se estaba considerando la opción de navegar hasta Las Palmas o Tenerife "como puerta de entrada para el desembarque, donde se podrían realizar controles médicos y gestiones adicionales".

La OMS declaró que estaba "actuando con urgencia" para prestar apoyo al MV Hondius y agradeció a las autoridades sudafricanas por atender al paciente británico. El director regional de la OMS para Europa, Hans Henri P. Kluge, afirmó que "las infecciones por hantavirus son poco comunes".

"Las infecciones por hantavirus son poco comunes"

Aunque en algunos casos puede ser grave, no se transmite fácilmente entre personas. El riesgo para la población en general sigue siendo bajo. No hay motivo para el pánico ni para restringir los viajes.

El MV Hondius durante un viaje desde Argentina a la Antártida vía Georgia del Sur en noviembre de 2021. Según el gobierno sudafricano, el MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, hace aproximadamente tres semanas, antes de completar su viaje a Cabo Verde, donde se encuentra anclado en las afueras de la capital, Praia. Argentina es un país donde la enfermedad es endémica, como en muchas zonas del mundo, pero es también donde circula uno de los genotipos asociados a la transmisión humana de la infección del síndrome cardiopulmonar.

El Hondius describe como un crucero polar de 107,6 metros de eslora, con capacidad para 170 pasajeros en 80 camarotes, además de 57 miembros de la tripulación, 13 guías y un médico.

Un pasajero a bordo del crucero, que pidió permanecer en el anonimato, declaró a la BBC: "Según las últimas noticias, un avión está en camino y, una vez que llegue, tres personas serán evacuadas del barco y trasladadas directamente a Europa". "Entonces, casi con toda seguridad, el resto de nosotros navegaremos hacia las Islas Canarias", añade.

"Las autoridades de Cabo Verde claramente no quieren tener nada que ver con nosotros. Eso es lo que nos dicen el capitán y la tripulación. Por lo que veo, el ambiente (en el barco) es bastante bueno", ahonda. "Sólo se ha realizado la prueba a una persona (la que se encuentra ahora en Sudáfrica) y dio positivo por hantavirus. Por lo tanto, aún no sabemos si los otros casos se deben a eso o a algo no relacionado", añade.

"Si todos son hantavirus, entonces la transmisión es un tanto misteriosa. Nos han informado de que no hay roedores a bordo y que la transmisión de persona a persona es difícil/rara", indica a la cadena británica. "Esperemos que pronto se les hagan las pruebas a los demás pacientes a bordo y así sabremos mejor qué está pasando".

La presidenta del Instituto de Salud Pública de Cabo Verde, Maria Da Luz, declaró que los pasajeros no desembarcarían en Cabo Verde para proteger a la población local, según informa el medio de comunicación caboverdiano A Nacao.