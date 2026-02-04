Christian, propietario de una casa en Alicante sin poner dinero de entrada: "Te doy 1.100.000 euros pero me la financias tú"

El mercado inmobiliario en España está en cotas muy altas. Las fuertes subidas del precio de la vivienda en nuestro país ha despertado las dudas sobre si es mejor adquirir un inmueble, si económicamente se puede permitir, o alquilar.

Los datos del INE ponen de manifiesto que en 2025 el coste medio fue de un 4,5% respecto al año anterior y los indicios de 2026 apuntan que esta cifra puede ir en aumento.

Christian es propietario de una vivienda en Alicante de más de un millón de euros, pero a diferencia de muchos otros, en un primer momento no tuvo que poner nada de dinero: "¿Cómo? Me la financia el dueño. Yo busco una casa, valía un millón y le digo al dueño: 'tú vendes la casa. Sí, un millón. Te doy un 1.100.000 euros'. Dice cómo pero si lo normal es que la gente regatee. Yo te lo doy, pero me la financias tú", aclara en una entrevista publicada en el canal @tengounplanpodcast.

Una cuestión de probar

Este propietario llamó a las puertas de muchas casas, no lo consiguió a la primera: "Nadie va a venir a decirte quieres mi casa que te la financio yo. No, vete llamando a la puerta, alguna se abrirá. Yo encontré esa y le dije: 'mira te voy a pagar, todo en contrato'", manifiesta.

Argumenta que llegaron a un acuerdo, comprometiéndose a pagar la primera parte en un año: "Él estaba haciendo de banco, él estaba cobrando unos intereses", afirma y añade: "Durante ese año la alquilo en Airbnb, y se empieza a alquilar muy fuerte. Es una casa muy bonita, de vacaciones, y cuando llega el momento de la cuota, ahí la tiene", sostiene.

Esta misma operación la repitió al año siguiente y al tercer año es cuando se acerca al banco, consciente de que su valor de 1.100.000 millones de euros se había incrementado: "Le digo tengo esta propiedad, me das una hipoteca sobre ello y me dan un millón, lo cojo, quito los 600.000 que me quedaban y todavía me quedo con 400.000 euros", concluye.