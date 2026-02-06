Lo que dice Assumpta Serna sobre qué pasaría si aún viviera Franco es para que lo expongan en todos los cines

La actriz Assumpta Serna, galardonada con la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos (CEC), ha dado una auténtica lección sobre el franquismo, una etapa de la que se sigue debatiendo hoy en día.

El estudio que publicó el CIS el pasado mes de octubre dio preocupantes datos: un 21% de españoles encuestados ve la dictadura de Francisco Franco como "buena" o "muy buena". En el videopodcast Esto con Franco No pasaba, de la Cadena SER, presentado por Gema Jiménez y Antonio Vico, ha hablado sobre su vida cuando Franco aún estaba vivo.

Ha recordado justo al principio el día que murió Franco: "Lo celebramos por las calles, con champán y todo eso, realmente pensábamos que habíamos hecho algo que valía la pena, pero luego las cosas fueron distintas. Hubo mucha decepción porque empezaron a pactar unos con otros, había una cosa como que nada era transparente".

La juventud y el franquismo

Sobre los jóvenes, mirándolo desde la actualidad, la actriz ha hablado sobre que "hay muchas cosas que tendríamos que haber avanzado más y que no estamos avanzando". El ejemplo que ha puesto es el diálogo entre la gente: "Nos perdemos para dialogar, no escuchamos".

Preguntada al final sobre jóvenes y no tan jóvenes que siguen pensando que "esto con Franco no pasaba" o que se vivía mejor, ha sido tajante dando la lección: "Es muy diferente tener una opinión y no haberlo vivido, pero también vas a tener una opinión aunque no lo hayas vivido".

"¿Con Franco se vivía mejor? Supongo que quien vivía bien con Franco se encontrará que ahora está un poco contracorriente. Lo que hace es, muchas veces, aciertas en cosas y en otras no. Esa rebeldía también me pasó factura en los 40. Yo con Franco estuve en la última etapa y me parecía horroroso", ha expresado.

Si ahora estuviera Franco

Le parece horroroso lo que hizo con su amiga, también actriz, Miriam de Maeztu: "La puso en la prisión a través de la torna, por haber simplemente dicho cosas sobre los militares. Crimen de Cuenca, que fue mi primera película aquí en Madrid, se prohibió la circulación dos años porque decía que se ponía en contra a los militares".

"Yo viví una serie de cosas que ahora digo, pero bueno, ¿es que estamos todavía ahí?", se ha preguntado. Para Serna, si todavía estuviera Franco, "no es que viviéramos mejor, es que viviríamos como la república bananera"