Jordi Évole dice lo que pasa si eres rojo y "te ven comiendo una gamba": su reflexión no puede ser más acertada

Si por algo es conocido Jordi Évole más allá de sus programas de televisión es por dar su opinión siempre y pronunciarse sobre la actualidad, ya sea en entrevistas o en sus redes sociales.

En esta ocasión, el periodista catalán ha pasado por el podcast Grimey TV, donde le han preguntado por los tópicos que se asocian a la derecha y a la izquierda política. Y Évole no ha podido ser más claro al opinar sobre por qué, entre otras cosas, "los rojos" no pueden disfrutar de determinadas cosas.

"Si eres rojo y te ven comiendo una gamba... eso fatal. Hay una preocupación de la derecha española por nuestro ácido úrico...", ha ironizado el catalán. Al hilo de esta cuestión, Évole se ha referido al humorista Manu Sánchez, uno de los invitados de la presente temporada de Lo de Évole.

"Yo soy socialista de yate y chalet", ha relatado Jordi Évole, trasladando las palabras de Manu Sánchez a la audiencia del podcast. "Me parece una manera de reivindicar algo que parece como que sea exclusivo también de la derecha", ha reflexionado el periodista de Cornellá de Llobregat.

"A veces estoy tentado de ponerme una pulserita"

"Es como que la derecha tiene... o sea, son los propietarios de la bandera, son los propietarios del himno...", ha afirmado Évole. "Yo tengo ahí una bandera para que no me llamen rojo", ha contado el presentador de Grimey TV.

"Claro, muy bien, claro que sí. Yo a veces estoy tentado de ponerme una pulserita. Te lo digo de verdad", ha asegurado Évole, refiriéndose a la moda entre los votantes conservadores de portar una pulsera con la bandera de España.

"De verdad que yo vibro con la Selección como el que más, entonces me da rabia que hayamos dejado ese campo de juego exclusivamente para la derecha", se ha quejado el periodista catalán.

Y para concluir su reflexión ha reivindicado que aunque "tengamos este himno" y "no sea el que más me gusta, es el que hay". De esta forma, Évole ha intentado desmontar los estereotipos que se asocian a ambos lados del espectro político.