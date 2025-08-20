Construye una casa extraordinaria a partir de 15 contenedores y la pone a la venta a un precio desorbitado: mucho interés, 0 oferta

Los contenedores marítimos, creados originalmente para el transporte de mercancías por mar, carretera y tren, también pueden transformarse en casas. De hecho, estas viviendas prefabricadas han revolucionado el mercado inmobiliario en todo el mundo, incluida España, debido a que son prácticas, fáciles de construir, económicas, adaptables a las necesidades del cliente y respetuosas con el medio ambiente.

Pese al auge en el que se encuentran estas casas, puede resultar complicado venderlas. Una casa construida con 15 contenedores de acero y aluminio en New Hampshire (Estados Unidos) lleva cinco semanas a la venta por 5,2 millones de dólares (unos 4,4 millones de euros), informa el New York Post, y, aunque ha despertado un notable interés entre posibles compradores, todavía no ha recibido ofertas formales.

La propiedad cuenta con cuatro dormitorios, cinco baños, una elegante zona exterior con pérgola, y un interior equipado con materiales de alta gama. "La casa fue construida meticulosamente utilizando un método de construcción alternativo, empleando 15 contenedores de carga de acero reconvertidos que fueron requisados, anclados, reforzados y equipados con componentes de alta calidad de acuerdo con los más altos estándares de la industria de la construcción", explica el agente inmobiliario.

El diseño de esta vivienda busca demostrar que lo industrial y lo lujoso pueden coexistir. "El diseño de la casa es inquebrantable y es verdaderamente una obra maestra que encarna el estilo y la comodidad en cada habitación", afirma Susanna Corriveau, agente de Coldwell Banker.

"Sin duda, quedará impresionado con los detalles modernos, los muebles empotrados, los metales y materiales industriales expuestos, las líneas y ángulos superiores, y todas las comodidades, lujos y confort que no sabía que necesitaba", añade. Sin embargo, no ha tenido éxto por el momento.

Una casa única en Alemania que tampoco se vende

Mientras tanto, en Alemania, otro tipo de vivienda única también busca nuevo propietario. En el monte Wendelstein, a 1.700 metros de altitud, se vende el apartamento más alto del país, ubicado en un antiguo hotel de montaña en Baviera. "La primera vista de la cordillera alpina es simplemente impresionante. Y las grajillas te dan ganas de comer", afirma a OVB online el agente inmobiliario Herbst, que ha visitado la propiedad varias veces

Por un precio que oscila entre 1,2 y 1,5 millones de euros, esta residencia ofrece seis habitaciones, un spa con jacuzzi, sauna, ducha, solárium y bar, además de un apartamento adicional para invitados. De acceso exclusivo mediante tren cremallera o teleférico, la vivienda se encuentra cerca de la iglesia más alta de Alemania. El propietario, de 80 años, vende por razones familiares.