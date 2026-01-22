De qué va, dónde ver y qué dice la crítica de 'Los pecadores', la película más nominada de la historia de los Oscar

Historia de Hollywood. Los pecadores, la cinta thriller con toque de terror fantástico de Ryan Coogler ha logrado el máximo de nominaciones de la historia de los premios Oscar: nada menos que 16, superando así a La la land, Eva al desnudo y Titanic, que habían conseguido hasta ahora 14 candidaturas.

En esta cinta de terror sobrenatural dirigida por Coogler, quien también dirigió Black Panther, Michael B. Jordan interpreta a dos personajes simultáneamente: los hermanos gemelos Elijah y Elias Smoke. Ambos regresan a su natal Mississippi con la esperanza de empezar de nuevo, aunque tendrán una desagradable sorpresa.

En la cinta se entremezcla lo oculto y lo sobrenatural con las relaciones sociales, el racismo sistémico, la opresión y la memoria histórica en el sur de Estados Unidos. Todo ello, cargado de sones de música blues. De hecho, la música fue reconocida en los Globos de Oro.

Para los Oscar 2026, la cinta acumula las siguientes nominaciones:

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actor (Michael B. Jordan)

Mejor actor de reparto (Delroy Lindo)

Mejor actriz de reparto (Wunmi Mosaky)

Mejor guion original

Mejor banda sonora

Mejor canción original

Mejor sonido

Mejor montaje

Mejor fotografía

Mejor diseño de producción

Mejor diseño de vestuario

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor casting

Los pecadores se estrenó en los cines españoles el pasado 16 de abril de 2025 y el 4 de junio llegó a HBO Max. Actualmente, se puede ver tanto en HBO Max como en Movistar + ya que no se encuentra en cartelera. Según Box Office España, Los pecadores recaudó en las salas españolas 2,42 millones de euros y vendió 343.000 entradas.

"Tan excesiva como fascinante": la crítica alaba la metáfora vampírica de Coogler

En The Hollywood Reporter, alaban la cinta del cineasta y en su pieza destacan la capacidad del director para convertir la "clásica figura del vampiro en una poderosa alegoría sobre el racismo, la explotación cultural y el legado roto de los Estados Unidos" e indica que "el resultado es tan excesivo como fascinante".

"Es cine afroamericano que no se limita a representar, sino que reinventa. Una cinta que, desde el horror, se atreve a reescribir la historia y a exorcizarla. Ryan Coogler, aquí, no solo dirige una película sino que invoca un rito colectivo. Y aunque algunos de sus rezos se pierdan en el ruido, lo que permanece es una voz que quema", añade.

En Variety, aunque hablan de la película como una cinta de "palomitas" recalcan que "funciona más de lo que no funciona" y que demuestra cómo puede ser una producción "lujosamente enérgica". De hecho, califican el largometraje como "raro" ya que se trata de una película de "terror convencional que trata algo profundo y conmovedor".

Destacan el cómo está filmada y el ojo de Coogler detrás de la cámara para dar "una visión personal, impregnada de su nervioso y expansivo collage de la América negra de los años 30".

Asimismo, aplauden que en este caso la metáfora de los vampiros no sea tan obvia como la erótica a la que se ha unido durante años y que presente a estos como "extensiones de la cultura blanca racista que quiere detener la fiesta".