Cuarentenas, controles y un mensaje a la calma: cuatro dudas y respuestas de lo que viene tras la operación "sin precedentes" de Tenerife

Ha sido todo un éxito. Ese ha sido el mensaje que tanto el Gobierno de España como la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha trasladado sobre un operativo que ha sido inédito en las costas tinerfeñas. El HM Hondius, barco afectado por un brote de hantavirus, llegaba esta madrugada al puerto de Granadilla para fondear y preparar un desembarco pautado por el protocolo del Ministerio de Sanidad.

Una hoja de ruta que se ha ido cumpliendo en tiempo y forma. Aunque la embarcación llegó de madrugada, se esperaba que fuera a primera hora de la mañana cuando el primer grupo de pasajeros pudiese desembarcar. En total, 14 ciudadanos españoles que se han montado en una lancha y han sido trasladados hacia tierra.

Una vez han pisado suelo español, con equipos de protección y un equipaje de mano, se han montado en un autobús especializado de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se ha encargado de llevarlos al Aeropuerto de Tenerife Sur, a unos 10 minutos desde el puerto, desde dónde han volado hasta Madrid.

¿Cuándo podrán salir los españoles del Gómez Ulla?

Los 14 pasajeros españoles han sido los primeros en abandonar el crucero Hondius y también han sido los primeros en llegar a su destino: el aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Tras una ruta de más de 40 kilómetros, han llegado al Hospital General Militar Gómez Ulla, el que será su hogar durante los próximos días.

Al igual que en todo su desplazamiento, las próximas semanas ya están escritas para los 14 españoles. Nada más llegar, han sido sometidos a una prueba PCR. Un primer test que luego será comprobado dentro de siete días.

Todos ellos deben cumplir con una cuarentena obligatoria en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Hospital Gómez Ulla. Después de haber llegado en un ascensor propio, cada uno se encuentra en una habitación individual con presión negativa y esclusas.

No habrá acceso a esa área por parte de los profesionales, pero a cargo de ellos habrá un técnico y un enfermero que seguirán una monitorización constante. Pese a este periodo de cuarentena, los españoles mantendrán, en todo momento, comunicación remota con familiares.

Todavía no hay una duración clara para ellos, pero lo que sí ha anunciado el Ministerio de Sanidad es que pondrá en marcha un programa de acompañamiento emocional y salud mental para los 14 ciudadanos. Todo, según el protocolo de Sanidad y con una vigilancia estrecha. Por el momento, todos los pasajeros que han desembarcado del MV Hondius, independientemente de la nacionalidad, estaban asintomáticos.

¿Qué pasa con el barco MV Hondius?

Una pregunta recurrente es sobre el futuro del MV Hondius. No llegó a atracar en Tenerife, pero todavía sigue a esta hora del domingo fondeado frente al puerto de Granadilla de Abona.

Pero al igual que con los pasajeros, la embarcación también va a cumplir con un protocolo fijado. El crucero repostará frente a las costas tinerfeñas y una vez que todos los pasajeros y varios tripulantes previstos desembarcaran, reanudaría la marcha hasta Países Bajos este mismo lunes.

La naviera Oceanwide Expeditions ha explicado este domingo en un comunicado que "el MV Hondius repostará combustible y cargará los suministros necesarios en Tenerife". Un plan que ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García. "Mañana por la mañana, que tenemos un espacio de tiempo en el cual no va a haber descenso o desembarco de pasajeros, es cuando vamos a aprovechar a hacer el repostaje aquí mismo, en la dársena", ha asegurado, que ha reiterado de que la de hoy ha sido una operación "sin precedentes".

Una vez reanude su travesía, regresará al puerto de Róterdam, en Países Bajos, con el resto de la tripulación que sigue a bordo. Aunque sale este lunes, no llegará hasta dentro de unos cinco días aproximadamente a su destino.

¿Qué les espera a los pasajeros extranjeros?

La gran mayoría de los pasajeros internacionales ya han sido repatriados. Tal y como confirmó por la mañana Mónica García, los ciudadanos de Francia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido, Turquía, Irlanda y Estados Unidos han seguido el proceso de salida, similar al de los españoles, y han cogido sus respectivos aviones especializados.

Pero todavía no están todos. El MV Hondius no se marcha hasta este lunes porque todavía sigue habiendo algunos pasajeros a bordo. Se tratan de los que tienen que viajar a Australia. Un registro que está previsto para este lunes.

Al igual que los españoles, Diana Rojas, jefa de Emergencias de alto impacto de la OMS, ha asegurado que todos los pacientes deben pasar una cuarentena "de 42 días a partir de este momento". "El virus de Andes tiene un período de incubación largo y no podemos estar seguros de que no van a tener síntomas hasta que pasen los 42 días", ha detallado.

"Hay varios protocolos. El protocolo que tenemos en la OMS empieza el día '0', el día que desembarcan. Sin embargo, hay algunos países que están considerando el día '0', el último día que la persona confirmada salió del barco", ha contado.

En países como Reino Unido, las autoridades sanitarias harán pruebas a sus ciudadanos, hasta un total de 22 británicos, y analizarán dónde deben aislarse. En el caso de los 17 pasajeros de Estados Unidos, se quedarán en un centro nacional de cuarentenas, dónde les harán pruebas.

¿Sigue habiendo riesgo?

Esta es una de las preguntas principales. El hantavirus lleva investigándose desde hace años y el Ministerio de Sanidad, a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, han publicado este domingo varias indicaciones en las que han hecho un llamamiento a la calma.

Sobre todo, tras el lío con la hipótesis de los ratones nadadores que defendió a última hora de este sábado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Sanidad ha desmentido tal idea y ha reiterado que el riesgo seguía siendo muy bajo durante el operativo internacional.

Y eso ha sido justo antes de iniciar la operación. Pero en el documento oficial aseguran que "el reservorio natural del virus hantavirus Andes (ANDV), el roedor Oligoryzomys longicaudatus, ratón colilargo patagónico, vive principalmente en Chile y el sur de Argentina, en zonas boscosas, no portuarias". "No está presente en Europa, por lo tanto, no es posible su introducción en las poblaciones de roedores de Europa ni una posible transmisión de roedores a humanos", recogen.

Las pruebas y la cuarentena a la que se enfrentarán los pasajeros del MV Hondius será clave para determinar si, pese a ser asintomáticos en la actualidad, el brote de hantavirus se ha detenido. Una evolución que será vigilada por todos los profesionales, pero que sigue contando con el mismo mensaje por parte del director general de la OMS, Tedros Adhanom, el riesgo sigue siendo "muy bajo" y no, esto "no es el covid-19".