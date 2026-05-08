Hantavirus: así será la cuarentena que harán los españoles del crucero MV Hondius que ingresen en el Gómez Ulla

El Ministerio de Sanidad ya tiene preparado el dispositivo que se aplicará a los pasajeros españoles del crucero MV Hondius tras el brote de hantavirus detectado a bordo. La Comisión de Salud Pública ha aprobado por unanimidad un protocolo que contempla cuarentenas obligatorias en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para quienes hayan permanecido en el barco desde el 1 de abril o hayan tenido contacto con casos confirmados.

El operativo comenzará una vez los pasajeros sean repatriados desde Tenerife, donde está prevista la llegada del buque este domingo al mediodía. Según han explicado el secretario de Estado, Javier Padilla, en rueda de prensa, el objetivo es garantizar una vigilancia estrecha para detectar cualquier posible contagio y evitar nuevas transmisiones.

PCR al llegar y aislamiento en habitaciones individuales

A su llegada al Hospital Gómez Ulla, todos los pasajeros incluidos en el protocolo serán sometidos a una prueba PCR. Además, se les repetirá otro test siete días después para comprobar la evolución de la situación epidemiológica.

Durante ese tiempo permanecerán en cuarentena bajo un sistema de vigilancia activa. El protocolo establece controles de temperatura dos veces al día y seguimiento constante para detectar síntomas compatibles con la infección.

Los afectados deberán permanecer en habitaciones individuales y no podrán recibir visitas mientras dure el aislamiento.

Qué pasará si algún pasajero presenta síntomas

El documento aprobado por Salud Pública contempla medidas inmediatas ante cualquier signo de infección. Si alguno de los pasajeros desarrolla fiebre, dificultad respiratoria, dolores musculares o vómitos, será trasladado de forma automática a una habitación de aislamiento con presión negativa.

En ese momento se le practicarán pruebas PCR en sangre y en suero. Si el resultado inicial fuese negativo pero los síntomas continuaran, el test se repetirá 24 horas después.

En caso de que persista la sintomatología y no exista otro diagnóstico claro, las pruebas volverán a realizarse cada 48 horas hasta descartar o confirmar definitivamente la infección.

La Unidad de Alto Nivel recibirá los casos positivos

Si las muestras analizadas por el Centro Nacional de Microbiología confirman un contagio por hantavirus, el paciente será ingresado en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla. Allí permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad biológica hasta recibir el alta médica.

Una cuarentena sin duración cerrada

Aunque Sanidad no ha fijado un periodo concreto para la cuarentena, sí ha dejado claro que los primeros siete días serán los más estrictos. Pasado ese plazo, se realizará una nueva evaluación para decidir cómo evoluciona el protocolo.

Las autoridades consideran especialmente relevante que desde el 28 de abril no se haya detectado ningún nuevo síntoma entre los pasajeros del crucero. Según explican, cada jornada sin nuevos casos reduce considerablemente la probabilidad de nuevas transmisiones.

Aun así, la duración del aislamiento dependerá también de lo que ocurra una vez los pasajeros abandonen el barco y comiencen las evaluaciones individuales en España.

Seguimiento psicológico para los afectados

El protocolo incorpora además apoyo psicológico para los pasajeros durante el aislamiento. El Ministerio de Sanidad ya trabaja junto al equipo del Hospital Gómez Ulla para poner en marcha un programa de acompañamiento emocional y seguimiento de salud mental.

El objetivo es minimizar el impacto psicológico de una cuarentena prolongada y de la situación vivida a bordo del crucero.

Protección reforzada para sanitarios y personal de limpieza

El plan aprobado también incluye medidas específicas de bioseguridad para todos los profesionales implicados en la atención de los pasajeros. El personal sanitario, de laboratorio y de limpieza deberá utilizar equipos de protección individual y seguir protocolos estrictos para la manipulación de muestras biológicas, así como procedimientos especiales de limpieza y desinfección adaptados al riesgo asociado al virus Andes, una de las variantes del hantavirus.