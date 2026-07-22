Mamdani lamenta no disponer de autoridad legal para detener a Netanyahu: "No es bienvenido en Nueva York, como ningún otro criminal de guerra que esté prófugo"

Después de estudiar todas las opciones legales posibles, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha lamentado esta noche no tener "la autoridad legal independiente" para ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. "Sin embargo – ha explicado Mamdani en un vídeo a la población neoyorquina – el Gobierno federal [de Donald Trump] sí la tiene, y les pido que se unan a la CPI y ejecuten esa orden". Pese a reconocer que carece de la capacidad legal para detenerle, Mamdani ha querido "ser claro" respecto a la posible visita del primer ministro israelí a Nueva York para la Asamblea General de la ONU, que tendrá lugar el próximo mes de septiembre. "Benjamin Netanyahu no es bienvenido, así como ningún otro criminal de guerra que se encuentre prófugo", ha señalado.

Aunque el Gobierno de Estados Unidos no haya aceptado nunca la jurisdicción de los tribunales internacionales, Mamdani no piensa igual. No solo está "de acuerdo con la CPI en que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado y juzgado por sus crímenes", sino que diría lo mismo "con cualquier otra persona acusada" por el tribunal. En opinión de Mamdani, existe una razón de peso por la que la Corte Penal Internacional emitiese una orden de arresto por posibles crímenes de guerra y contra la humanidad. "Como seres humanos, hemos dedicado generaciones a construir un entendimiento común de que existen crímenes tan graves que ofenden a toda la humanidad. Cualquiera, con sus ojos, su corazón y su conciencia, debería reconocer la devastación que ha causado y comprender que debe comparecer ante un tribunal", ha defendido.

Al igual que Naciones Unidas, las organizaciones defensoras de los derechos humanos y muchos otros países del mundo, entre los que se incluye España, Mamdani ha asegurado que "Netanyahu es un criminal de guerra, el arquitecto de un genocidio horrible contra el pueblo palestino; el responsable del asesinato de más de 73.000 personas; de la mutilación de decenas de miles de niños que, si sobreviven, son sometidos a amputaciones sin anestesia; el responsable del señalamiento como objetivo militar de hospitales neonatales y de maternidad, negando a los recién nacidos la posibilidad de vivir; el responsable de dejar morir de hambre a incontables personas al impedirles el acceso a alimentos y ayuda humanitaria; del asesinato a tiros de cientos de trabajadores humanitarios y periodistas". La lista no solo es "interminable" y aumenta tras el "llamado alto el fuego", sino que "todo ocurre mientras Estados Unidos paga por las bombas".

Zohran Mamdani siempre ha mantenido esta posición. La defendió, por ejemplo, hace unos días, con el país inmerso todavía en el Mundial de fútbol. En una conversación con The New York Times, el alcalde de Nueva York lamentó que, "mientras el mundo entero celebra este torneo, [...] el genocidio continúa contra los palestinos". "Incluso vemos noticias de que el Ejército israelí mató a un egipcio [Mohamed Al Wahidi era en realidad un palestino que trabajaba para el Comité Egipcio de Ayuda en Gaza] que estaba en Gaza ayudando a organizar encuentros para ver el Mundial", denunció.

Durante su campaña para hacerse con la Alcaldía de la ciudad más poblada de Estados Unidos, Mamdani ya se comprometió a hacer todo lo que estuviera a su alcance para asegurar el arresto de Netanyahu. Entonces, en julio de 2025, tanto Donald Trump como el primer ministro israelí se tomaron a mofa sus advertencias. "No estoy preocupado", llegó a decir Netanyahu a preguntas de un periodista.

Esta misma semana, en respuesta a las declaraciones de Mamdani en el Times, el presidente estadounidense afirmó que su amigo Netanyahu "no será detenido bajo ningún concepto mientras esté en Estados Unidos". "Está luchando contra la República Islámica de Irán, que recientemente asesinó a 52.000 manifestantes inocentes y ha pasado los últimos 47 años matando a soldados estadounidenses y a otras personas. Los únicos que deberían ser arrestados son quienes llevaron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes, algo que los presidentes anteriores deberían haber resuelto hace años", escribió Trump en su propia red social, Truth Social.