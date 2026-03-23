6 minutos y 23 segundos de oscuridad: el mayor fenómeno astronómico del siglo XXI está a la vuelta de la esquina

Se aproximan veranos marcados en rojo en el calendario para los aficionados a la astronomía. Muchos saben que este próximo verano, concretamente el 12 de agosto, se producirá un eclipse de sol total que será visible en numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma.

Desde la división de astronomía del Instituto Geográfico Nacional (IGN) destacan en cuanto a ese evento que será "el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo".

No obstante, cuando tendrá lugar uno de los mayores fenómenos astronómicos del siglo XXI será el 2 de agosto de 2027. En esa fecha, se producirá un eclipse solar total de características extraordinarias que abarcará el norte de África y el sur de Europa.

La mayor duración de ese eclipse solar (uno de lo más largos de todo el siglo) tendrá lugar en la ciudad egipcia de Lúxor, donde se registrarán un total de 6 minutos y 23 segundos de oscuridad.

Respecto ese eclipse tan especial, Kelly Korreck, científica del programa de eclipses solares en la sede de la NASA, ha explicado, en declaraciones a Euronews, que "hay otras lunas que pasan por delante de su sol. Pero tener una luna que tenga exactamente el tamaño y la distancia adecuados para que podamos presenciar este espectáculo es realmente algo especial".

El eclipse de 2027 será visible en la parte más meridional de Andalucía

En el caso de España, las zonas en las que se podrá observar en su totalidad ese fenómeno astronómico del 2 de agosto de 2027 serán mucho más reducidas que la del eclipse del 12 de agosto de 2026.

En concreto, el IGN, en su sitio web, precisa que "la franja de totalidad cruzará el estrecho de Gibraltar de oeste a este, cubriendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, casi la totalidad de la provincia de Cádiz, parte de la provincia de Málaga y las zonas más meridionales de las de Granada y Almería".