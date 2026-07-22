Cristina Narbona niega conocer la supuesta trama del caso Leire y asegura que derivó la información a Santos Cerdán

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha asegurado este miércoles que desconocía la supuesta trama vinculada al denominado caso Leire y ha afirmado que, tras recibir mensajes de la exmilitante Leire Díez en los que esta le ofrecía información, decidió trasladar el asunto al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, Narbona ha explicado que, en aquel momento, interpretó que la información a la que hacía referencia Díez estaba relacionada con hechos desconocidos hasta entonces y no con las actuaciones que actualmente forman parte de la investigación judicial.

"Para mí, cuando ella hablaba de información, yo pensaba que se refería a hechos que no se conocieran, pero nada que ver con aquello que está siendo objeto de investigación", ha señalado la dirigente socialista ante los senadores.

Narbona también ha reconocido haber mantenido una relación de carácter profesional con Leire Díez desde 2017, aunque ha rechazado que existiera una relación de amistad entre ambas o que hubiera ejercido como su "madrina" dentro de la organización.

Asimismo, la presidenta del PSOE ha asegurado que no tuvo conocimiento de las reuniones que, presuntamente, habría mantenido Leire Díez con Santos Cerdán en la sede federal del partido, en la calle Ferraz. Según las investigaciones, esos encuentros habrían estado relacionados con un supuesto entramado destinado a desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.

Narbona ha afirmado que Santos Cerdán nunca le comunicó haber trasladado información sobre esta supuesta trama al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.