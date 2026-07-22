"Prefiero la selección de este año por la familia que han formado": los aficionados eligen el once ideal de España con los héroes de los dos Mundiales

La selección española de fútbol tiene nuevos héroes. Ferran Torres, Dani Olmo, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams... son los jugadores que han bordado la segunda estrella en la camiseta, los nombres que nadie olvidará transcurrido el tiempo.

Ahora todos los focos les apuntan. Y es lógico, pues han tenido que pasar 16 años para volver a vivir un éxito en la Copa del Mundo. Pero también resulta inevitable echar la vista atrás y recordar a los futbolistas que lo hicieron posible por primera vez.

Los más jóvenes del lugar no los vieron sobre el césped, aunque seguro que han oído hablar sobre ellos. Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, Villa... fue la mejor selección del momento, y por ello consiguió dos Eurocopas y un Mundial cuando lograrlo parecía un sueño imposible.

Hay similitudes entre ambos equipos: la solvencia defensiva, el dominio del centro del campo y la pólvora cuando más necesaria se hace. El ADN ganador está presente en las dos generaciones.

Si en estas últimas horas te has acordado de la selección de 2010, es posible que te hayas hecho la siguiente pregunta: ¿cuál sería la alineación perfecta si mezclas a los dos conjuntos? Tal vez echas de menos a algún futbolista de la primera estrella en la actual, o quizás te llevarías a uno de los presentes campeones a aquella época.

En El HuffPost hemos preguntado a nuestros lectores sobre el 11 ideal de los dos campeones. Y este es el resultado.

El 11 ideal de los campeones, según los lectores de El HuffPost

En la alineación elegida por nuestros lectores hay cuatro futbolistas de la selección de 2026 y siete de la selección de 2010. Muchos siguen considerando que aquel equipo fue el mejor de la historia de España. Y no es de extrañar, pues estaba plagado de estrellas que triunfaron en el deporte rey.

Sin embargo, hay nombres actuales que se aparecen en el 11 ideal. Y con todo el merecimiento. Los lectores de El HuffPost no han olvidado a Lamine Yamal, pero no es el único. Esta es la alineación definitiva, según las votaciones:

Portero : Casillas.

: Casillas. Defensas : Cucurella, Puyol, Cubarsí, Sergio Ramos.

: Cucurella, Puyol, Cubarsí, Sergio Ramos. Centrocampistas : Iniesta, Rodri, Xavi, Busquets.

: Iniesta, Rodri, Xavi, Busquets. Delanteros: David Villa y Lamine Yamal.

Cucurella, Cubarsí, Rodri y Lamine Yamal son los campeones de 2026 que se unen a las leyendas de 2010. Seguro que ninguno de ellos desentonaría en el equipo que triunfó en Sudáfrica. Por otro lado, Casillas, Puyol, Sergio Ramos, Iniesta, Xavi, Busquets y Villa se mantienen en la alineación.

Si analizamos los votos por cada posición, Casillas es el claro titular en la portería, sin opciones para los restantes. En defensa el favorito es Cucurella, por delante de Puyol. Se quedan fuera Piqué, Pedro Porro o Laporte. El centro del campo tiene un rey: Andrés Iniesta, el jugador más votado entre nuestros lectores. Le siguen Rodri y Xavi, también imprescindibles. El último puesto del centro del campo es para Busquets, que se lo quita a Xabi Alonso y Pedri. En el banquillo también podrían estar Mikel Merino, David Silva o Fabian, pero se quedarían fuera Cesc, Gavi o Álex Baena. En la delantera el favorito es David Villa, superando por poco a Lamine Yamal. Se quedan a las puertas Nico Williams, Dani Olmo, Oyarzabal o Fernando Torres.

Y ojo a esta curiosidad: no entra en el 11 Ferran Torres, el héroe de Nueva York que anotó el gol del triunfo en la final.

Las valoraciones, al detalle

Hay opiniones para todos los gustos: "Las dos fueron muy superiores a los demás equipos", asegura uno de los lectores. "Estaría muy complicado elegir. Y muy complicado saber quién ganaría. Mejores delanteros y portero en 2010, centrales y defensas mejor en 2026", afirma Alba. "Prefiero la de este año; ya no solo por la forma de jugar, sino por la familia que han formado juntos, las amistades que han ido creciendo", indica otro usuario.

"Son dos selecciones en grados de madurez diferentes. En 2010 eran casi todos jugadores consagrados que se conocían o por la Eurocopa, o por sus clubes. Esta selección es menos llamativa pero quizás en ello reside lo bonito", subraya uno de los lectores, mientras que otro sí que se decanta de manera clara por los primeros campeones: "Es mejor en todos los sentidos".

La mayoría de comentarios hablan de Lamine Yamal. Casi todos lo quieren en este 11 histórico. Y gran parte de los lectores mantienen dudas sobre qué equipo sería el ganador de un hipotético partido. Sidi lo resume a la perfección: "Son distintos, me gustaría ver un partido entre las dos selecciones".