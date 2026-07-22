Ni Nueva York ni Londres: la ciudad donde un capuchino cuesta 7 dólares, un refresco 6 y una cena para dos se va a los 149

Cuando se piensa en las ciudades más caras del mundo, nombres como Nueva York, Londres o Singapur suelen aparecer entre los primeros. Sin embargo, un nuevo informe del Deutsche Bank Research Institute señala a otra gran urbe como la más cara para muchos de los gastos cotidianos.

Se trata de Zúrich (Suiza), que lidera el precio de numerosos productos y servicios básicos. Allí, tomar un capuchino cuesta de media 7,13 dólares, un refresco supera los 6 dólares y una cena de tres platos para dos personas en un restaurante de gama media alcanza los 149 dólares.

El estudio compara el precio de más de una docena de productos y servicios cotidianos en 69 ciudades de todo el mundo, utilizando datos de la plataforma Numbeo contrastados con otras fuentes.

El café más caro del mundo

Uno de los ejemplos más llamativos es el del café.

Zúrich es la única ciudad del mundo donde un capuchino supera los siete dólares, un precio casi un 40% superior al de hace una década. La diferencia resulta aún más llamativa al compararlo con Italia, donde la misma bebida cuesta alrededor de 2,24 dólares en Roma y 2,18 en Milán.

También lidera en refrescos, taxis y restaurantes

El elevado coste de la vida no se limita al café. Una botella de Coca-Cola o Pepsi de 33 centilitros cuesta 6,03 dólares, siendo el único mercado del estudio donde un refresco rebasa la barrera de los seis dólares.

Salir a cenar tampoco resulta especialmente asequible. Un menú de tres platos para dos personas en un restaurante de nivel medio asciende a 149 dólares, mientras que un trayecto en taxi de apenas cinco kilómetros ronda los 32 dólares, el precio más alto de las 69 ciudades analizadas.

Ir al cine tampoco sale barato: tanto Zúrich como Ginebra comparten el primer puesto con entradas cercanas a los 25 dólares.

Suiza domina... pero también los salarios

El informe destaca que Suiza no solo concentra las ciudades más caras, sino también algunas de las que ofrecen mayor poder adquisitivo.

Tanto Zúrich como Ginebra encabezan la clasificación de ingresos disponibles después de impuestos y del pago del alquiler. Según Deutsche Bank, una pareja que alquila un piso de tres habitaciones puede disponer de más de 10.000 dólares mensuales tras cubrir esos gastos.

Los analistas atribuyen buena parte de estos precios a la fortaleza del franco suizo durante las últimas décadas.

El contraste de Tokio

En el extremo opuesto aparece Tokio, que sorprende por sus precios relativamente bajos pese a tratarse de una de las grandes capitales económicas del planeta.

Según el estudio, alquilar un apartamento de tres habitaciones cuesta menos de un tercio que en Nueva York y es el lugar más barato del mundo para comprar un iPhone, favorecido por la depreciación del yen.

Otras ciudades que lideran cada categoría

Además de Zúrich, el informe identifica otras ciudades especialmente caras para determinados productos:

Ankara (Turquía): el iPhone más caro del mundo, con un precio medio de 2.592 dólares debido a los elevados impuestos.

Sídney (Australia): una cajetilla de tabaco alcanza los 44,50 dólares por la fuerte fiscalidad sobre el tabaco.

Ginebra (Suiza): unos vaqueros básicos cuestan unos 141 dólares.

Singapur: una botella de vino de gama media ronda los 23,20 dólares.

Tel Aviv: un menú de McDonald's supera los 20 dólares.

Dubái: una cerveza importada cuesta 13,60 dólares y la factura mensual de internet alcanza casi 95 dólares.

San Francisco: lidera el precio de los gimnasios, con cuotas medias de 136 dólares al mes.

Nueva York: sigue siendo la ciudad con el alquiler más elevado, con una media de 4.285 dólares mensuales por un apartamento de un dormitorio en el centro.