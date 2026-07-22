Penélope Cruz y Javier Bardem demuestran que son la pareja más 'disfrutona' del cine (y no solo durante el mundial)

En el último mes, cientos de rostros conocidos han disfrutado del Mundial, pero pocos se lo han pasado tan bien como Penélope Cruz y Javier Bardem. Las estrellas del cine han apoyado a la selección en las gradas siempre que han podido y Bardem estuvo en la final con su camiseta con el dorsal del delantero Borja Iglesias.

Durante las últimas semanas, han demostrado que son una de las parejas más disfrutonas de Hollywood. Basta con ver sus interacciones con Rosalía en el partido contra Austria en Los Ángeles. La artista catalana , Bardem y Cruz lo dieron todo con los goles de la selección bailando al ritmo de Despechá y Superestrella.

El trío estuvo en un estado de euforia durante todo el partido, que Bardem replicó el domingo cuando el árbitro pitó el final del partido y se confirmó que España volvía a ser campeona del mundo. Con su inseparable camiseta y una gorra, se vio al protagonista de Mar adentro bailando mientras alzaba el puño en señal de victoria.

Mientras Javier Bardem celebraba con los jugadores de la selección, Penélope Cruz vio el partido en Los Ángeles con una camiseta de Lamine Yamal y para dejar constancia de su alegría subió un vídeo a redes en el que lo da todo bailando NUEVAYoL, de Bad Bunny.

Del concierto de Bad Bunny al de Shakira

Al igual que media España sigue de resaca emocional y también de celebración, Javier Bardem también sigue eufórico. Después de la final, el actor estuvo en el concierto de Shakira en Nueva York, donde fue captado dándolo todo al ritmo de Dai, Dai, la canción de la estrella colombiana para el Mundial 2026.

El vídeo no sorprende porque si hay algo que gusta a la oscarizada pareja es un concierto. Cruz y Bardem estuvieron hace un año en uno de los espectáculos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico, donde algunos fans los captaron bailando en La casita.

Además, la protagonista de Volver fue la elegida para decir la frase "acho, PR es otra cosa" que se ha convertido en uno de los sellos de identidad de la gira del cantante puertorriqueño.

Las imágenes de Cruz se viralizaron prácticamente al instante, pero no tanto como la euforia de la pareja en el concierto que Lenny Kravitz dio en Madrid en abril de 2025. El artista se acercó a saludar a los intérpretes a la grada y, especialmente Bardem, estaba completamente extasiado con el espectáculo del cantante.

El meme de los Oscar 2019

En 2019, Bardem ya dejó claro que nadie sabe pasar un buen rato mejor que él cuando acudió a la gala de los Oscar. El actor fue uno de los presentadores de la gala, entregando el premio a Mejor película internacional, pero acaparó todas las miradas durante una de las actuaciones de la gala.

Concretamente, la de Queen y Adam Lambert tocando We Will Rock You. En ese momento, Bardem pasó de ser una gran estrella de cine a un hombre más en cualquier concierto o bar con sus amigos, dándolo todo, agitando la cabeza y convirtiéndose en el meme que utilizó medio Twitter durante toda la noche para expresar su alegría.