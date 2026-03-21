Declarada la alerta por riesgo de inundaciones pluviales y desprendimientos en islas occidentales y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, actualiza la situación pasando a alerta por riesgo de inundaciones pluviales en las islas occidentales y Gran Canaria, desde las 12:30 horas de este sábado.

Las islas de Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, permanecerán en situación de prealerta. Sin embargo, en cuanto al riesgo de inundaciones costeras, todo el archipiélago se mantiene en situación de prealerta.

Estas decisiones se toman teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de la comunidad autónoma de Canarias (PEINCA).

Alerta por desprendimientos

En paralelo, el departamento regional ha declarado la alerta por riesgo de desprendimientos en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, a partir de las 13:00 horas de este sábado.

Ante los importantes acumulados de lluvia caída en las islas montañosas, se registran múltiples desprendimientos, con afectación a la circulación, especialmente en las medianías y zonas de cumbre, con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras en todas estas islas, habiendo quedado aislados algunos barrios y caseríos.

Se recomienda, asimismo, limpiar los drenajes en zonas con taludes, para evitar la acumulación de agua, y prestar atención a la aparición de grietas nuevas en construcciones o edificaciones, e incluso evacuar estas edificaciones de manera preventiva, en caso de aparición de las mismas.

La lluvia puede provocar caída de rocas sin previo aviso, por lo que habrá que mantener una distancia prudencial con respecto a laderas empinadas. Asimismo, se debe evitar pasar cerca de taludes inestables o con grandes pendientes, el paso por vías bajo estos taludes inestables, y senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados.

Igualmente, se recomienda evitar transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes, así como estar atentos a zonas con historial de desprendimientos recientes, ya que estos pueden repetirse.

Además, habrá que prestar atención a la caída de bloques pequeños, ya que esto es un precursor frecuente para desprendimientos de mayor magnitud. Tampoco es recomendable acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos, debiendo respetar la señalización de alerta y restricciones de paso establecidas.

17 cancelaciones en aeropuertos canarios

Los aeropuertos de Canarias han registrado durante la mañana de este sábado 17 cancelaciones, y un desvío, con el paso de la borrasca 'Therese' por las islas, que deja fuertes vientos, lluvias y oleaje.

Según informa Aena, los fenómenos meteorológicos adversos en el entorno del Aeropuerto de La Palma generó 9 cancelaciones con origen en Tenerife Norte, cinco procedentes de Gran Canaria, y una con origen en Tenerife Sur.

A ellas se sumó el desvío de un vuelo desde Oporto y con destino a La Palma, que regresó finalmente a origen.

En el Aeropuerto de El Hierro se han cancelado dos operaciones, ambas procedentes de Tenerife Norte.