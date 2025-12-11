Derriban una residencia de ancianos, descubren una cápsula del tiempo y llaman a los expertos tras revelar su interior

La demolición del antiguo hogar de ancianos Edwina Mountbatten, en Romsey (Hampshire), terminó con el hallazgo de una cápsula del tiempo escondida bajo los cimientos desde 1969. El descubrimiento, que no se esperaba realizar aquel día, lo hizo un trabajador de demolición en febrero. Según contó, fue un momento único en su carrera, ya que en 30 años nunca había encontrado nada parecido, ni cree que vuelva a ocurrir.

La cápsula contenía:

Una carta firmada por Lord Mountbatten.

Una reproducción metálica de su cifra personal, que, según el propio texto, era una insignia utilizada por un miembro de su servicio doméstico en 1947, cuando ejercía como virrey en India.

Dos ejemplares de un periódico local de 1969, con información sobre la visita que los Mountbatten realizaron al hogar junto al entonces príncipe Carlos y la princesa Ana.

Dos juegos de monedas, entre ellas una de las primeras acuñaciones decimales del Reino Unido.

La empresa Churchill Living, que construye un nuevo complejo residencial para mayores en el terreno, ha explicado que busca especialistas para analizar las piezas. Su representante, Kevin Sharp, señaló que el hallazgo aporta nuevos detalles sobre la relación entre la residencia original y la familia Mountbatten, así como sobre los oficios que participaron en la obra inicial.

Lord Mountbatten, primo segundo de la reina Isabel II y figura clave en la historia británica del siglo XX, murió en 1979 tras un atentado del IRA. El nuevo desarrollo de Broadwater Road contará con 47 apartamentos para mayores de 60 años una vez finalizado.