Llega el primer ERTE por el brote de peste porcina africana en España: afectará a 458 trabajadores

El brote de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en Collserola ya ha tenido su primera consecuencia laboral: un ERTE que ha afectado a 458 trabajadores del sector cárnico en Santa Eugènia de Berga (Barcelona).

El expediente, aprobado por el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, fue solicitado por GCT Plus por causa de fuerza mayor. Estos trabajadores estaban cedidos a cuatro empresas cárnicas del municipio, que han decidido prescindir temporalmente de ellos y devolverlos a la ETT. Con el ERTE aprobado, podrán acceder a la prestación por desempleo.

Aunque no todas las compañías han detallado sus decisiones, se sabe que Grupo Jorge ya había optado por despedir a 300 trabajadores temporales al inicio del brote.

La crisis sanitaria mantiene en vilo a un sector clave para la economía catalana: el riesgo afecta cerca de 1.000 millones de euros en exportaciones fuera de la Unión Europea y pone en peligro alrededor de 11.000 empleos solo en la provincia de Barcelona. Por ahora se desconoce el origen del brote, aunque una de las posibilidades es que saliese de un laboratorio, según las primeras investigaciones.