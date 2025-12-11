Sergio Rodríguez 'Nito', agricultor de Canarias: "Hoy mi empresa es viable sin necesidad de subvención"

Su vida cambió de un día para otro de casualidad y sin esperarlo. Su nombre es Sergio Rodríguez, conocido en redes sociales como 'Nito' El Agricultor, y a sus 26 años se gana la vida de una forma tan admirable como complicada en los tiempos que corren: la agricultura.

Según explicó en el podcast The_Alexis_Army, su vida dio un giro total a raíz de hacerse viral en redes subiendo contenido sobre su negocio, una empresa dedicada a la venta de sandías. Y decimos que cambió su vida porque así fue: subió en rrss 30.000 seguidores en solo una noche, algo que, lógicamente, se tradujo en un incremento de las ventas muy importante.

Explica que, al día siguiente de hacerse viral y crecer tanto en el número de seguidores, la cola de clientes en su frutería era de "unos 40 metros", asegura 'Nito'. Esto le permitió un crecimiento enorme en su negocio, llegando a aparecer en noticias de periódicos muy importantes de tirada nacional tras conseguir vender 8.000 kg de sandías.

Todo ello, le permite, como él mismo reconoció en la charla citada, poder vivir de su empresa, la cual no requiere de subvenciones. Sin embargo, Sergio es consciente de que esa no es la realidad común ni normal de todos los agricultores o los trabajadores del campo, ya que en muchos casos, las trabas burocráticas, los impuestos a los pequeños negocios y la carga fiscal sobre los autónomos dificulta mucho conseguir un negocio viable y rentable.

Pese a que ahora no requiere de subvenciones, Nito recuerda que en sus inicios sí que las necesitó para arrancar y poder tirar para adelante con el negocio. Por ello señala que es complicado a día de hoy poder iniciar un negocio relacionado con la agricultura, y sostiene que las subvenciones son insuficientes para que la gente joven pueda plantearse continuar viviendo del sector, uno de los más perjudicados en los últimos años.