Miguel, joven español, sobre cuánto dinero necesitaría para jubilarse: "Con 500.000 euros, no confió mucho en el sistema público de pensiones"

El panorama que se abre en España respecto a las pensiones, tiene preocupada a gran parte de la población, especialmente a los jóvenes que vislumbran un futuro complicado de aquí a que se jubilen en 30, 40 o 50 años -depende también de la edad de jubilación que se establezca en unas décadas-.

Ante esta situación, comienzan a escucharse discursos que dudan de la sostenibilidad de las pensiones a medio y largo plazo. Y esta tendencia puede corresponderse más con la realidad que aquellos que niegan cualquier tipo de problema o inviabilidad en el sistema de pensiones, pese a las evidencias de que se encuentra al límite de solvencia.

Y para más complicaciones, hay que tener en cuenta que las generaciones de los 'baby boom' y la Generación X -nacidos entre los 50 y los 80-, están comenzando a jubilarse, y la cifra no dejará de incrementarse en los próximos años.

Esto es así porque el grueso de la población actual de España se corresponde con edades avanzadas, de forma que la pirámide demográfica se encuentra casi totalmente invertida respecto a lo que debería ser lo óptimo: mucha población joven en edad de trabajar y mucha menos en la parte de arriba, compuesta por parte de la población más longeva.

Así, es una pregunta cada vez más extendida el hecho de cómo los jóvenes deben asegurar su futuro ante una situación tan preocupante. Muchas son las cuestiones que se realizan al respecto: cómo gestionar el dinero, si abrir o no un fondo de pensiones, cuál sería el dinero por el cuál estaría tranquilo para retirarse, etc.

En esta línea encontramos a muchos jóvenes, como el caso de Miguel, un chico que al ser preguntado por cuál sería el importe económico con el que estaría tranquilo para retirarse, asegura sin inmutarse que deberían de ser "500.000 euros", ya que no confía en el sistema público de pensiones.

Tras dar esa respuesta, el entrevistador del canal de TikTok brunopfinanzas, le preguntó si confiaba en el sistema de pensiones, y el joven aseguró que no confiaba porque "no hay nada más que ver la pirámide poblacional para saber que el tema está chungo".

Este debate está cada vez más a la orden del día, y solo algunos parecen darle credibilidad a este teoría que, cada año que pasa, parecer hacerse más evidente e inevitable. Por ello, les preguntamos qué opinan sobre el sistema público de pensiones y si creen que las próximas generaciones podrán contar con pensiones dignas que le permitan vivir de una manera sosegada y tranquila.