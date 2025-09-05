Detenido un agresor sexual que asaltaba a las víctimas disfrazado y armado en Barcelona 

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a un hombre en Castelldefels (Barcelona) como presunto autor de dos delitos de agresión sexual con violencia e intimidación que asaltaba a las víctimas disfrazado con el objetivo de dificultar su identificación, han informado este viernes en un comunicado. El detenido está relacionado con dos agresiones en Gavà (Barcelona) en enero de 2025 y en octubre de 2024, y usaba gorro, peluca, gafas y bigote postizos en sus agresiones.

La policía tuvo conocimiento en octubre de 2024 de una agresión sexual con violencia e intimidación en la vía pública a una mujer, a la que amenazó con arma blanca, y que sufrió lesiones en las manos y los brazos, y que le describió de forma "muy cuidadosa" destacando que llevaba barba, bigote y gafas de pasta.

La Área Central de Violencias Sexuales de la División de Investigación Criminal de Mossos asumió la investigación de los hechos y tuvo conocimiento, en enero de 2025, de una nueva agresión sexual en Gavà, en la que el agresor usó una arma blanca y una arma de fuego, e inmovilizó a la víctima.

En la descripción del autor, coincidió en señalar que tenía barba, bigote, y gafas de pasta grandes, probablemente falsas, por lo que los Mossos determinaron que se trataba del mismo autor, y trabajaron en la hipótesis de que era "un autor serial y era muy probable que pudiera cometer una nueva agresión".

"Altamente peligroso"

La detención se realizó tras identificar en uno de los dispositivos de vigilancia sobre la zona en que se habían producido las agresiones, en que se identificó a un hombre con gorra y gafas en actitud sospechosa, y lograr relacionarlo objetivamente con los hechos investigados.

Según la policía, la actuación violenta y el modus operandi perfeccionado y poco habitual, así como la repetición de los hechos, definían al sospechoso "como un perfil de agresor sexual serial singular y altamente peligroso".

Además del delito de agresión sexual con violencia e intimidación, se le atribuyen presuntamente dos delitos de lesión, de tenencia de armas y de robo con violencia e intimidación. Los Mossos han realizado un acompañamiento a las dos víctimas "en todo el proceso policial y judicial".

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.