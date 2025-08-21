Detenido un cirujano por amputarle cinco dedos a su padre en casa y provocarle la muerte por sepsis

Un hombre de 54 años, cirujano de profesión, ha sido detenido en Alicante después de, presuntamente, amputar cinco dedos del pie a su padre, que padecía problemas de circulación sanguínea, y provocarle una infección que terminó siendo mortal para su progenitor.

Según ha podido conocer EFE, el anciano había sido diagnosticado en un hospital de padecer unos problemas de circulación sanguínea e inicio de gangrena, por lo que los médicos le recomendaron amputarle parte de las extremidades inferiores, algo para lo que necesitaba el consentimiento expreso de todos sus hijos.

Al no contar con el visto bueno de todos ellos, uno de sus descendientes, cirujano de profesión, decidió amputarle él mismo en su casa cinco dedos, tres de un pie y dos del otro. Tras la operación, el hombre volvió a la residencia de mayores donde se encontraba, lugar donde se dieron cuenta de las heridas que tenía en los pies.

Al comprobar la grave situación del anciano, este fue trasladado a un hospital, donde finalmente acabó falleciendo por sepsis.