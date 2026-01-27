Detenido en Córdoba un padre acusado de matar a su hija e intentar suicidarse

La Policía Nacional ha detenido en la noche de este pasado lunes a un hombre por un presunto delito de homicidio tras supuestamente matar a su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación.

En este sentido, los hechos han ocurrido sobre las 23:00 horas de este lunes, cuando se ha recibido la alerta y los agentes se han personado y han hallado a la hija fallecida en el domicilio, situado en el barrio de Ciudad Jardín.

En estos momentos el varón se encuentra bajo custodia policial ingresado en el Hospital Reina Sofía, al presentar heridas por el suceso, mientras que los agentes han abierto una investigación y en las primeras pesquisas descartan que "el móvil del homicidio sea por violencia de género".