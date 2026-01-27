ENCUESTA: ¿Crees que se debe prohibir la entrada de menores a los toros?

El Ministerio de Juventud e Infancia quiere que se impida la entrada de menores de edad a eventos donde se ejerza violencia sobre los animales, como son las corridas de toros, a través de una reforma de ampliación de la ley de protección a la infancia frente a la violencia (Lopivi).

Como se ha conocido este martes, el departamento de Sira Rego propone en esa reforma legislativa —enviada ya a todos los ministerios de cara a su aprobación en el Consejo de Ministros—, que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales, según fuentes del Ministerio que recoge EFE.

De esta manera, se quiere cumplir la recomendación de 2018 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España para "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños".

Comité de los Derechos del Niño de la ONU

Recientemente, recuerda la mencionada agencia, Rego informó al Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre la incorporación de esta prohibición en la ley de infancia al ser preguntada la delegación española por varios miembros de este organismo sobre esta reclamación.

Según contempla la exposición de motivos, "las actividades en las que esté presente la violencia conllevan riesgos significativos para la vida y la integridad física y psíquica, que puede afectar especialmente a las personas menores de edad".

Respecto a los riesgos psicológicos, "la exposición temprana a la violencia puede desensibilizar a los menores de edad frente al sufrimiento ajeno, afectando negativamente el desarrollo de la empatía, normalizando la violencia como una forma de entretenimiento, influenciando la percepción de las personas menores de edad sobre la resolución de conflictos y el uso de la fuerza, con efectos duraderos en su bienestar emocional", añade el texto.

