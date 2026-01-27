Victoria Beckham recibe una especial distinción en París arropada por su familia en pleno cisma con su hijo Brooklyn

En pleno cisma familiar tras el comunicado de Brooklyn Beckham sobre la relación con sus padres, la familia Beckham ha reaparecido este lunes en París ofreciendo una imagen de unidad en un día especial para Victoria Beckham. La exspice girl ha sido condecorada con la Orden de las Artes y las Letras de Francia, una de las mayores distinciones del país en el ámbito de la Cultura.

Beckham ha recibido la distinción por su trabajo al frente de su marca de moda y ha sido condecorada por la Ministra de Cultura Rachida Dati en un acto en el que no han faltado ni su marido David Beckham, ni sus hijos Romeo, Cruz y Harper con sus respectivas parejas.

"Siempre he admirado profundamente la estética francesa y la seriedad con la que tratan la moda: como una forma de arte. Así que ser reconocida y abrazada de esta manera es un profundo privilegio que refleja décadas de compromiso y dedicación", ha expresado Beckham a través de sus redes sociales.

La diseñadora ha compartido varias imágenes del acto rodeada de su familia y de rostros conocidos de la industria como Anna Wintour, el editor Edward Enninful o el diseñador Haider Ackermann. "Estoy honrada", ha añadido Beckham, que ha querido agradecer a su marido, su "inversor original", que confiara en ella y su marca desde el primer día.

Victoria Beckham y David Beckham, celebrando la condecoración de la exspice girl. Getty Images

Boom en las listas de éxitos con una canción de hace 25 años

Además de dejar claro que no quiere reconciliarse con su familia, en el comunicado que publicó hace una semana, Brooklyn acusa a su madre de arruinarle el día de su boda con Nicola Peltz. Un comentario que ha sido carne de meme, después de que el joven, que quiere ser chef, asegurara que su Victoria había "secuestrado" su baile nupcial.

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario, donde según el programa debía ser mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba allí esperándome para bailar conmigo. Bailó muy inapropiadamente sobre mí delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida", escribió en el texto.

Además de convertir a su madre en protagonista de delirantes memes, el comunicado de Brooklyn también ha hecho que la que fuera estrella del pop lidere las listas de éxitos con una canción de hace 25 años, Not Such An Innocent Girl. Se trata de su primer lanzamiento en solitario después de dejar las Spice Girls.

"Nada representa la 'cultura británica' como decidir colectivamente llevar a 'spice pija' a la cima de las listas de éxitos porque su hijo la ridiculizó en Instagram. Imaginen las caras de ambos", escribió un seguidor en redes sociales.

Por ahora, Victoria no se ha pronunciado sobre el explosivo comunicado de su hijo, pero David sí hizo un comentario desde un programa de la CNBC desde el Foro Económico de Davos que muchos interpretaron como unas palabras hacia Brooklyn.

"Siempre he hablado sobre las redes sociales y el poder de las redes sociales... Para bien y para mal. Hoy en día a lo que los niños pueden acceder puede ser peligroso. Pero lo que he descubierto personalmente, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlo por las razones correctas", comentó.