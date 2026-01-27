Mario Picazo pone nombre y apellidos a lo que está pasando en España: lo describe de una forma muy gráfica

Una persona se protege de la fuerte lluvia en la plaza del Obradoiro, en Santiago de Compostela.

Las lluvias no cesan en España. Tras el paso de las borrascas Harry e Ingrid, que han dejado fuertes lluvias en prácticamente todo el país, le llega el turno a Joseph, que está dando continuidad a unas semanas cargadas de agua en las que el paraguas ha pasado a ser un objeto indispensable en el día a día de la gente.

Sin embargo, para esta semana España va a padecer un "buen río atmosférico", tal y como ha informado en su perfil de X el popular meteorólogo Mario Picazo, máster y doctorado en Geografía y Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de California.

"Esta semana vamos a estar conectados a un buen río atmosférico que ayudará a que los frentes que nos va enviando la borrasca Joseph lleguen bien cargados de agua. Estos ríos atmosféricos tienen un impacto muy relevante en el tiempo porque son capaces de transportar enormes cantidades de vapor de agua desde zonas tropicales y subtropicales del Atlántico hasta la Península Ibérica en pocos días", ha explicado.

El especialista, para que todo el mundo lo comprendiera y pudiera entender el significado de su información, ha hecho la siguiente comparativa: "Vamos, que estos días nos han enchufado la manguera y lo vamos a notar en muchas zonas del país".

El futuro meteorológico

Picazo también ha querido hacer un vaticinio sobre cómo puede afectar esto al futuro y ha asegurado que "el calentamiento del océano y de la atmósfera puede hacer que estos ríos transporten aún más humedad, lo que aumenta el riesgo de precipitaciones más intensas, incluso aunque no sean más frecuentes".

"Por eso, los ríos atmosféricos se consideran hoy uno de los fenómenos clave para entender tanto los temporales de lluvia como los episodios extremos que afectan al clima de España", ha rematado el meteorólogo.

¿Cómo va a afectar Joseph?

Este martes, un frente frío cruzará España de noroeste a sureste, con precipitaciones abundantes y generalizadas en todo el territorio peninsular, una bajada de la cota de nieve hasta los 500-900 metros, y las temperaturas descendiendo con rachas muy fuertes de viento, en una semana invernal en la que la borrasca Joseph será protagonista.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informa además de que la Península seguirá bajo la influencia de una intensa circulación atlántica con una borrasca sobre las islas británicas.

Las precipitaciones serán débiles, o prácticamente no se producirán, en el extremo oriental y Baleares. Serán abundantes en prácticamente el resto del territorio, con las mayores acumuladas en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes.