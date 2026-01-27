Pipe, español viviendo en Suiza: "3.000 euros para qué, no soy feliz, en la vida vengáis"

Emigrar para buscar un futuro mejor es una de las decisiones que han tomado miles de jóvenes españoles. Estar fuera del país con el fin de obtener una buena suma de billetes por empleos que en España se están pagando con sueldos más bajos es una de las principales motivaciones que les empujan a tomar esta decisión.

Entre los destinos, varios europeos se han postulado como los predilectos. Entre ellos se encuentra Suiza. De acuerdo a los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, en 2024, 35.423 españoles tenían permiso de residencia en Suiza, mientras que 63.669 tenía permiso de establecimiento. Unas cifras que previsiblemente han podido aumentar en los últimos años.

No obstante, a pesar de los salarios elevados, salir de casa siempre tiene su lado negativo. Estar a miles de kilómetros de distancia, lejos de la familia, llega a repercutir en la salud mental: es normal pasar por momentos de desesperación y querer dejarlo todo.

Muestra de su frustración

Un joven español en Suiza, @ecompipe, así lo ha mostrado en su cuenta de Tiktok. Entre lágrimas, ha literalmente estallado por la situación que está viviendo en ese país: "Estoy hecho una mierda. Te juro que ya no puedo más con mi vida. El dinero para qué, si no soy feliz", ha manifestado.

El usuario de la red social china ha hecho hincapié en que su nómina es alta, pero no le compensa: "Trabajando 9 horas para que me paguen 3.000 euros, para qué. Me da igual. 3000 pavos lo hago yo volao", ha sostenido.

A pesar de que hay jóvenes que van a Suiza y tienen una experiencia positiva, Pipe -nombre que tiene en esta red social- ha lanzado un mensaje contundente a los que están barajando ir al país a trabajar: "En la vida vengáis a Suiza, es una mierda, os mienten en la cara. Te hacen esclavo del dinero y yo no soy esclavo de nadie", ha puntualizado.

En su discurso desesperado, ha concluido que se está llegando a plantear dejar todo: "Te juro que me voy de aquí", ha concluido en un vídeo que esperamos que, al menos, le haya servido para desahogarse.