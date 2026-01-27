Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Lo que ha hecho Alcaraz en pleno partido de cuartos del Open de Australia despierta la admiración del mundo entero
Virales
Virales

Lo que ha hecho Alcaraz en pleno partido de cuartos del Open de Australia despierta la admiración del mundo entero

Un gesto para aplaudir, han llegado a decir. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Carlos Alcaraz, durante el partido contra Alex de Minaur en el Open de Australia
Carlos Alcaraz, durante el partido contra Alex de Minaur en el Open de AustraliaGetty Images

El tenista español Carlos Alcaraz está disputando este martes el partido de cuartos de final contra el australiano Alex de Miñaur con el objetivo de clasificarse para las semifinales del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y el único que le falta en las vitrinas del murciano.

El partido, a pesar de que Alcaraz ha comenzado con fuerza colocándose 3-0 arriba en el primer set, ha transcurrido con mucha igualdad. Rápidamente el australiano, ídolo local, ha igualado la contienda y ha obligado al español a jugar su mejor tenis para llevarse esa primera manga por 7-5 en 59 minutos. 

Sin embargo, la imagen de ese primer parcial se ha producido con el 6-5 a favor de Alcaraz. En ese momento, De Miñaur se disponía a comenzar su saque para firmar la igualada y mandar el set al tie break. La jueza de silla ha entendido que estaba tardando más de lo establecido y ha avisado al australiano de que estaba excediendo el tiempo de saque y le sancionó con un warning

Esa sanción ha provocado los abucheos del público y ha conseguido el gesto deportivo del partido por parte de Alcaraz, que no ha dudado en acercarse a la jueza y reconocerle que era él el que no estaba preparado. "Yo no estaba listo", le ha dicho.

Su gesto rápidamente se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido los elogios de multitud de espectadores en todos los idiomas.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales