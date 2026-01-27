Lo que ha hecho Alcaraz en pleno partido de cuartos del Open de Australia despierta la admiración del mundo entero

El tenista español Carlos Alcaraz está disputando este martes el partido de cuartos de final contra el australiano Alex de Miñaur con el objetivo de clasificarse para las semifinales del Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada y el único que le falta en las vitrinas del murciano.

El partido, a pesar de que Alcaraz ha comenzado con fuerza colocándose 3-0 arriba en el primer set, ha transcurrido con mucha igualdad. Rápidamente el australiano, ídolo local, ha igualado la contienda y ha obligado al español a jugar su mejor tenis para llevarse esa primera manga por 7-5 en 59 minutos.

Sin embargo, la imagen de ese primer parcial se ha producido con el 6-5 a favor de Alcaraz. En ese momento, De Miñaur se disponía a comenzar su saque para firmar la igualada y mandar el set al tie break. La jueza de silla ha entendido que estaba tardando más de lo establecido y ha avisado al australiano de que estaba excediendo el tiempo de saque y le sancionó con un warning.

Esa sanción ha provocado los abucheos del público y ha conseguido el gesto deportivo del partido por parte de Alcaraz, que no ha dudado en acercarse a la jueza y reconocerle que era él el que no estaba preparado. "Yo no estaba listo", le ha dicho.

Su gesto rápidamente se ha hecho viral en redes sociales y ha recibido los elogios de multitud de espectadores en todos los idiomas.