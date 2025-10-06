Detenido un matrimonio en Ceuta por la muerte de su bebé de nueve días

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada en Ceuta a un matrimonio por la muerte de su hijo, un bebé de tan solo nueve días de vida. En relación con el mismo suceso, también ha sido arrestado el hermano del padre del pequeño, tío del menor.

Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en la calle Alférez Provisional, donde los agentes se encuentran realizando labores de inspección y recogida de pruebas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han informado a EFE de que los hechos ocurrieron cerca de la medianoche del domingo, cuando varios vecinos alertaron al 091 tras escuchar fuertes golpes y gritos provenientes del interior del domicilio. A la llegada de los agentes, el bebé ya se encontraba sin vida. En el lugar estaban presentes tanto sus progenitores como el hermano del padre, quienes fueron detenidos de inmediato.

La vivienda, un bajo de uno de los cinco portales que componen la calle, permanece precintada desde esta madrugada. Este lunes por la mañana, efectivos de la Policía Científica se han desplazado hasta el lugar para continuar con la recogida de pruebas y avanzar en la investigación, que sigue abierta.

Por el momento, no se ha podido determinar si el bebé falleció a causa de un golpe u otro tipo de agresión. El cuerpo fue trasladado durante la madrugada por una funeraria para la práctica de la autopsia, que será clave para esclarecer las causas exactas de la muerte.

El matrimonio detenido tiene otro hijo, de 4 años, aunque las autoridades no han confirmado si el menor se encontraba en el domicilio en el momento del suceso. La situación del niño está siendo evaluada por los servicios sociales.

Vecinos de la zona han declarado a EFE que no es la primera vez que escuchaban discusiones en el interior de la vivienda. "Los gritos eran habituales", han afirmado algunos residentes, quienes se han mostrado consternados por la tragedia. La calle Alférez Provisional, donde se produjeron los hechos, se encuentra a escasos cien metros de una comisaría de la Policía Nacional.