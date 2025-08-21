Detienen a un hombre tras prender fuego a un bar donde no le pusieron mayonesa en el bocadillo

Un vecino de Córdoba ha sido detenido por la Guardia Civil después de prender fuego a un bar de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) al recibir la negativa del establecimiento de que le diesen mayonesa para el bocadillo que se había pedido.

El hombre, que ya ha sido detenido, ha sido imputado por delitos de daño y de incendio con peligro para las personas, según ha podido informar La Voz del Sur y ha confirmado la agencia EFE. Los hechos ocurrieron sobre las 19:00 horas de este miércoles, momento en el que pidió varias consumiciones, entre ellas un 'montadito' para el que solicitó la mayonesa.

Sin embargo, ante la negativa del bar, que no contaba con mayonesa en aquel momento, el hombre se levantó de la silla, fue a una gasolinera que estaba próxima al local y volvió con una botella rellena de gasolina que esparció por la barra del bar, prendiendo después el fuego.

La Policía Local de Los Palacios, afortunadamente, llegaron de forma rápida al local y pudieron detener al autor de los hechos y llevarle a un centro de salud. El detenido, que ha sido la única persona afectada por el suceso, ha sido trasladado a dependencias de la Guardia Civil.