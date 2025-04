Dinamarca alerta sobre los efectos secundarios de un medicamento en auge y los médicos de España se unen a la preocupación

Dinamarca ha alzado la voz para alertar de un medicamento en auge en medio mundo y al que también se suman los médicos españoles. Se trata de los llamados gabapentinoides, una 'familia' que incluye la gabapentina o la más conocida pregabalina

El abuso de este analgésico está en aumento y los institutos forenses lo consideran una de las drogas más peligrosas en Dinamarca, como recoge la prensa nacional.

Mientras que en 2010 se utilizaron alrededor de siete millones de dosis diarias, la cifra aumentó a más de 30 millones en 2024 sólo en el país del norte de Europa, según detalla un informe publicado en el British Journal of Clinical Pharmacology, que se adentra en el 'caso danés'.

"No es un medicamento muy efectivo y tiene muchos efectos secundarios. Entre otras cosas, la adicción. Es un problema fundamental. Me preocupa si es racional y efectivo, y no creo que lo sea. Es malo", apunta a TV2 Anton Pottegård, profesor e investigador en productos farmacéuticos de la Universidad del Sur de Dinamarca.

Entre esos efectos, los investigadores citan mareos, letargo y un riesgo de sufrir caídas por la relativa pérdida de capacidades, unos problemas que no compensan el efecto deseado, la rebaja del dolor en casos graves.

Pottegård cree que sólo el 20% de los pacientes a los que les prescribe gabapentina experimentan una reducción del dolor a la mitad, "y ese es un porcentaje bajo". Por contra, la mayor parte de sus consumidores son personas de avanzada edad los que reciben este analgésico, lo que multiplica los riesgos.