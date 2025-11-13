Dos excursionistas desentierran un tesoro en un muro de piedra por casualidad: 3,75 kg de oro puro

Un tesoro lleno de monedas de oro, en una imagen de archivo

Hallazgo histórico en el noreste de la República Checa. Dos excursionistas que se encontraban realizando una ruta por la colina Zvičina vieron algo extraño en un muro de piedra y decidieron inspeccionarlo.

De esa forma, desenterraron un gran tesoro compuesto por casi 600 monedas de oro y dividido en dos recipientes diferentes. Ambos estaban separados por solo un metro, por lo que es evidente que los dos fueron depositados en el lugar por el mismo dueño.

En concreto, 598 monedas de oro envueltas en una tela negra se encontraban repartidas entre una caja metálica y un tarro de aluminio. Junto a las monedas también había algunos objetos personales como joyas, una cadena adornada con una llave, un peine, una bolsa metálica o pitilleras.

En total, el peso de ese tesoro escondido en la colina Zvičina de la República Checa alcanza aproximadamente siete kilogramos. De esa cifra, más de la mitad, concretamente 3,75 kg, son oro puro.

Tal y como ordena la ley checa sobre el patrimonio, el hallazgo ha sido entregado a las autoridades del país, que serán las responsables de custodiarlo y conservarlo de la manera adecuada. Los descubridores del tesoro podrían recibir hasta el 10% del valor estimado de las monedas de oro.

Los expertos del Museo de Bohemia Oriental, ubicado en la ciudad checa de Hradec Králové, están encargándose de analizar el tesoro hallado por los excursionistas. Los primeros indicios apuntan a que el tesoro habría sido enterrado en una fecha posterior a 1921.

Las primeras conclusiones de los especialistas señalan que algunas de las monedas de oro cuentan con unas pequeñas marcas que fueron grabadas en la antigua Yugoslavia entre la década de 1920 y 1930.

Uno de los aspectos más llamativos del descubrimiento es que no se ha encontrado ninguna moneda alemana ni checoslovaca, que son las más habituales en los hallazgos que se producen en la zona. La mayoría de las monedas son francesas, seguidas de monedas austrohúngaras, belgas y otomanas.