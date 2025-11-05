Una pareja se pone a cavar en el jardín para una reparación, brota un tesoro de 260.000 euros y acuden los arqueólogos con urgencia

Lo que comenzó como una sencilla reparación doméstica acabó convirtiéndose en uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de los últimos años en el Reino Unido. Una pareja de Milford on the Sea, en el condado de Hampshire, descubrió por casualidad un tesoro de monedas de oro y plata valorado en más de 300.000 dólares (unos 260.000 euros) mientras trabajaba en el jardín de su casa, según informa el medio rumano Libertatea.

Un hallazgo durante la cuarentena

El descubrimiento se produjo en abril de 2020, en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus. El propietario estaba reparando la valla del jardín cuando notó una zona de tierra inusualmente dura y arcillosa. Al excavar junto a su esposa, comenzaron a aparecer objetos metálicos brillantes. “Empezaron a excavar y de repente las monedas salieron de la tierra; algo asombroso. Para ellos es un descubrimiento absolutamente extraordinario, y para nosotros es de gran interés”, explicó Ian Richardson, portavoz del Museo Británico, al diario The Guardian.

En total, la familia encontró 63 monedas de oro y una de plata, todas ellas datadas entre los siglos XV y XVI, algunas pertenecientes al reinado de Enrique VIII Tudor. El hallazgo fue notificado al Programa de Antigüedades Transportables, una iniciativa del Museo Británico que documenta los descubrimientos arqueológicos realizados por particulares en Inglaterra y Gales. Un año más tarde, en 2021, los arqueólogos encontraron seis monedas adicionales en el mismo jardín.

Una colección única de la era Tudor

Tras analizar las piezas, los expertos confirmaron que las monedas estaban en excelente estado de conservación y representaban una serie completa de los primeros años del período Tudor, algo sin precedentes. “Las monedas de la colección están grabadas con los nombres de cuatro reyes, dos reinas y un cardenal. Estoy bastante seguro de que el precio final será significativamente más alto que la estimación inicial previa a la subasta”, declaró David Guest, especialista en numismática, a Fox News Digital.

Según los catálogos de la próxima subasta, será la única colección totalmente documentada de monedas de oro de esta época que se haya ofrecido jamás al público. Se estima que la serie podría alcanzar un precio muy superior a los 300.000 dólares iniciales.

¿Quién escondió el tesoro?

Los expertos creen que las monedas fueron enterradas a finales de la década de 1530, en plena inestabilidad política provocada por la Reforma inglesa. Durante ese período, Enrique VIII rompió con el Papa y disolvió cientos de monasterios, lo que llevó a muchos miembros del clero y a comerciantes ricos a esconder sus riquezas. “Sabemos que algunas iglesias intentaron ocultar sus tesoros para preservarlos”, explicó John Naylor, del Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford.

En aquella época, las 26 libras que representaba este conjunto equivalían aproximadamente al precio de una casa rural, una suma enorme para el siglo XVI.

El Museo Británico confirmó la autenticidad de las monedas y devolvió la colección a sus descubridores, que ahora recibirán todos los beneficios de la venta. “Todos soñamos con encontrar algo valioso en nuestros jardines. Pero ellos realmente se toparon con un verdadero tesoro”, concluyó David Guest.