Dos piezas diarias de unas frutas muy exóticas son las que faltan a tu intestino para funcionar perfecto todos los días
Una fruta asiática que se considera "un manjar exótico" en Polonia.
Dos piezas de salak al día son suficientes para que el intestino funcione a la perfección. Esta fruta exótica se encuentra cada vez más fácilmente en las tiendas y su sabor es como "una mezcla de notas familiares", como la manzana, el plátano o la piña. Los expertos señalan que consumirlas de forma diaria tienen múltiples beneficios para la salud: apoya la digestión, mejorar el peristaltismo intestinal y proporcionar al cuerpo una generosa porción de vitaminas y mineral.
Según publica el medio holandés Cafe Annabel, este fruto comestible proviene de una palmera que crece principalmente en Indonesia, pero también se puede encontrar en países como Tailandia, Malasia o Bali. La característica que más llama la atención es su piel, "brillante y marrón, que se asemeja a las escamas de una serpiente". En Asia, el salak es "una fruta cotidiana", pero más allá de las fronteras continentales, en Polonia, es "un manjar exótico".
De acuerdo a la información difundida, aparte de su sabor, la fruta es "rica en fibra dietética". Esta, mejora la digestión, apoya la flora intestinal y ayuda a regular los movimientos intestinales. "Comer salak con regularidad puede aliviar el estreñimiento y apoyar la salud intestinal".
Además, tal y como reza la publicación, de todos estos beneficios, también es una fuente de vitaminas y minerales. De este modo, contiene vitamina C, que apoya la inmunidad y tiene efecto antioxidante, "protegiendo las células de los radicales libres". Contiene, asimismo, calcio y fósforo, que "fortalecen los huesos y apoyan al funcionamiento del corazón para mantener la presión arterial". Por último, la fruta proporciona taninos, o compuestos con una acción astringente suave, "que pueden aliviar la diarrea y apoyar la salud del tracto digestivo".
Hay múltiples formas de comer la fruta. No obstante, "por lo general", se come en crudo. El medio asegura que es un refrigerio "rápido y crujiente" para los días de verano. Aun así, se puede añadir a ensaladas de frutas, usar como mermelada o licores, o incluso freírlos en aceite. Esto último es común en Indonesia.