Dos piezas diarias de unas frutas muy exóticas son las que faltan a tu intestino para funcionar perfecto todos los días

Dos piezas de salak al día son suficientes para que el intestino funcione a la perfección. Esta fruta exótica se encuentra cada vez más fácilmente en las tiendas y su sabor es como "una mezcla de notas familiares", como la manzana, el plátano o la piña. Los expertos señalan que consumirlas de forma diaria tienen múltiples beneficios para la salud: apoya la digestión, mejorar el peristaltismo intestinal y proporcionar al cuerpo una generosa porción de vitaminas y mineral.

Según publica el medio holandés Cafe Annabel, este fruto comestible proviene de una palmera que crece principalmente en Indonesia, pero también se puede encontrar en países como Tailandia, Malasia o Bali. La característica que más llama la atención es su piel, "brillante y marrón, que se asemeja a las escamas de una serpiente". En Asia, el salak es "una fruta cotidiana", pero más allá de las fronteras continentales, en Polonia, es "un manjar exótico".

De acuerdo a la información difundida, aparte de su sabor, la fruta es "rica en fibra dietética". Esta, mejora la digestión, apoya la flora intestinal y ayuda a regular los movimientos intestinales. "Comer salak con regularidad puede aliviar el estreñimiento y apoyar la salud intestinal".

Además, tal y como reza la publicación, de todos estos beneficios, también es una fuente de vitaminas y minerales. De este modo, contiene vitamina C, que apoya la inmunidad y tiene efecto antioxidante, "protegiendo las células de los radicales libres". Contiene, asimismo, calcio y fósforo, que "fortalecen los huesos y apoyan al funcionamiento del corazón para mantener la presión arterial". Por último, la fruta proporciona taninos, o compuestos con una acción astringente suave, "que pueden aliviar la diarrea y apoyar la salud del tracto digestivo".

Hay múltiples formas de comer la fruta. No obstante, "por lo general", se come en crudo. El medio asegura que es un refrigerio "rápido y crujiente" para los días de verano. Aun así, se puede añadir a ensaladas de frutas, usar como mermelada o licores, o incluso freírlos en aceite. Esto último es común en Indonesia.