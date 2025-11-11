Un estadounidense no puede comprar el súper yate que ha diseñado y decide construirlo él mismo en su casa: "Quería volver al agua"

Un estadounidense llamado Clyde Stires se ha tomado al pie de la letra el refrán "a grandes males, grandes remedios". El hombre quería comprar un súper yate pero no tenía suficiente dinero para hacerlo, por lo que la solución por la que optó fue construirlo él mismo en su casa.

En concreto, la embarcación que Clyde Stires ansiaba poseer era un catamarán de 27,86 metros de eslora y 12,41 metros de manga, unas dimensiones que permiten llevar a bordo a una decena de invitados.

Stires ha documentado el proceso en un vídeo publicado en YouTube. En el mismo ha explicado que al no ser millonario como otros propietarios de grandes yates, decidió destinar todos sus recursos económicos a la construcción del lujoso barco.

Tal y como recoge Xataka, el estadounidense aprendió a utilizar diferentes herramientas de corte gracias a su padre. Gracias a esos conocimientos, había logrado fabricar juguetes y mototriciclos e incluso convertir un autobús de dos pisos en una caravana.

Sin embargo, el reto de construir el yate era incomparable a lo que había hecho hasta ahora. El mismo le obligó a realizar no solo sacrificios económicos sino también personales, ya que se mudó a la ciudad de Perris (en el estado de California).

El motivo de cambiar su lugar de residencia fue que en la mencionada ciudad el clima es seco y soleado, ya que una meteorología adversa podría perjudicar al súper yate en construcción.

El hombre había comprado anteriormente su primer barco en Taiwán. Tras ello, decidió que "quería volver al agua", lo que le llevó a dejar todo de lado para cumplir su sueño de tener un gran yate.

Clyde Stires invirtió varios años para completar el revestimiento de cubierta, equipar la embarcación y pintarla. Para llevar el barco al mar, se vio obligado a cortarlo y separarlo por piezas.

Finalmente, fue en el año 1994 cuando el súper yate, bautizado como Kaleidoscope, acabó siendo botado tras ser rearmado.