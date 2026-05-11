EEUU confirma un "positivo leve" y otro con síntomas, mientras España matiza que es "no concluyente"

Las autoridades estadounidenses han informado este domingo que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, así como otro presenta "síntomas leves".

Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

Concretamente, el avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final. La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

El Ministerio de Sanidad matiza el caso: "No concluyente"

El Ministerio de Sanidad ha explicado este lunes que el pasajero del 'MV Hondius' confirmado como "positivo leve" por hantavirus por parte de Estados Unidos obtuvo un resultado "no concluyente" y otro "negativo" en las pruebas realizadas en el crucero por el epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha detallado en una entrevista en TVE que el caso fue evaluado por el epidemiólogo del ECDC y los del Centro de Control de Alertas de Emergencias Sanitarias, considerando que se trataba de un caso negativo porque "además no había manifestado ninguna sintomatología".

En cuanto al positivo en Francia, Sanidad ha puntualizado que la paciente comenzó a encontrarse mal durante el vuelo y no mientras se encontraba en el buque. Aunque ha destacado que todas las medidas adoptadas desde el inicio han tenido como objetivo cortar las posibles cadenas de transmisión, ha apuntado que "no sería extraño" que pudiera aparecer algún caso nuevo entre los contactos estrechos.