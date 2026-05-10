En habitaciones separadas y con comunicación remota: 5 cosas que tienes que saber de lo que les espera ahora a los españoles del Hondius

Comienza la recta final. La incertidumbre de los pasajeros españoles que se encontraban de viaje en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se va desvaneciendo poco a poco después de que el operativo de su rescate llegue a la recta final. El inicio de esta travesía comenzó sobre la madrugada de este domingo, momento en el que el barco comenzó a fondear frente a la costa canaria.

Pocas horas después, sobre las 10:30 horas (09:30 hora canaria), un zodiak se encargó de trasladar a los catorce españoles mediante dos viajes en el Puerto de Abona (Tenerife), los cuales llevaban consigo un pequeño equipaje de mano e iban acompañados de un epidemiólogo de la OMS.

El desembarco de los españoles ha sido todo un éxito y todos ellos han conseguido llegar a tierra, cumpliendo con los protocolos de seguridad y evitando tener contacto con la población local, tal y como se había prometido desde un inicio desde la administración. Una vez en tierra, los pasajeros han sido trasladados a un autobús de la Unidad Militar Terrestre (UME), el cual se ha encargado de llevarles hasta el Aeropuerto de Tenerife Sur.

El trayecto por carretera en este vehículo apenas ha durado unos diez minutos y después de llegar al aeródromo de Tenerife, los pasajeros se han montado en el avión militar que les ha llevado hasta Madrid. De allí, han sido desplazados hasta el Hospital militar Gómez Ulla, donde se espera que todos ellos inicien su cuarentena en habitaciones separadas y con comunicación remota.

Un recorrido diseñado para evitar cualquier contacto innecesario

Los españoles han sido llevados en un autobús desde la base aérea de Torrejón de Ardoz hasta el hospital militar, donde han accedido a través de un circuito cerrado, con el objetivo de evitar cualquier contacto posible e innecesario con familiares, trabajadores y pacientes que se encuentren allí. Este camino desde el exterior hasta el ascensor será desinfectado minuciosamente una vez pasen.

A su llegada se les han hecho una PCR a cada uno en su habitación independiente. Como todos los pasajeros españoles siguen siendo asintomáticos, según la información disponible, deberán realizar una cuarentena de 42 días, aunque dicho periodo podría ser menor en caso de que se considere. La duración dependerá de cada caso y en función de la evolución individual. Para esta ocasión, el hospital ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos.

Habitación de aislamiento con presión negativa

En el supuesto de que alguno de ellos empiece a tener síntomas como fiebre, diarrea o vómitos, será llevado de forma urgente e inmediata a una habitación de aislamiento con presión negativa y se le realizará una PCR en sangre y en suero. Si da negativo se le volverá a hacer la prueba en 24 horas.

Un centro experto en crisis sanitarias

El centro hospitalario donde se encuentran (cuyo nombre completo es Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla- Centro Sanitario de Vida y Esperanza) es uno de "los hospitales mejor preparados de Europa para dar respuesta a brotes epidemiológicos", tal y como ha defendido la ministra de Sanidad, Mónica García. De hecho, el hospital ya tiene experiencia en este tipo de crisis, como la del ébola en 2014 o como cuando acogió a 21 repatriados procedentes de Wuhan, en China, durante la Covid-19.

Allí permanecerán todos los españoles afectados para guardar aislamiento. Cada uno de ellos tendrá una habitación propia individual en una planta que será únicamente para ellos y a la que no se puede acceder así como así. En el caso de que alguno presente síntomas se le trasladará hasta la planta 22 (donde está la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel, una de las "más avanzadas de Europa"), lugar al que se accede desde el aparcamiento subterráneo.

Trajes de protección, accesos limitados y comunicación remota

Las puertas de esta planta solo se abren con tarjetas de acceso o códigos de seguridad, por el que el control de acceso será bastante estricto y limitado. Además, los trabajadores sanitarios trabajarán con trajes de protección (que de media tardan en ponerse unos quince minutos). Todo ello con el objetivo de garantizar la máxima seguridad y aislamiento posible. La comunicación de los pacientes con sus familiares será exclusivamente remota.

Además, se les vigilará activamente y se les realizará pruebas PCR de forma regular. Todo ello pensado para "contener cualquier brote, incluso con mucha mayor transmisibilidad", según agrego la líder de Sanidad. Junto a los españoles también se encuentra un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien también será recibido por parte del hospital.

No solo importa la salud física, también habrá atención telefónica las 24 horas

Cabe destacar que además de este protocolo, el Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición varias medidas de apoyo emocional y psicológico, ofreciendo atención telefónica 24 horas y acompañamiento de un profesional para aquellos que lo necesiten durante su aislamiento.

Desde que se confirmó el primer caso de hantavirus del crucero afectado, el cual se espera que regrese a su punto de origen este lunes después del repostaje, al menos tres personas han perdido la vida. Mientras tanto, la mujer que se encontraba ingresada en Alicante por haber estado en contacto con una de las fallecidas ha dado negativo este sábado, aunque se espera que en la jornada de hoy se le practique una nueva PCR para confirmar el resultado.