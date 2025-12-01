El caso de las dos adolescentes muertas en Jaén: ¿qué se sabe hasta ahora?  

Segundo día de luto oficial en Jaén después de la muerte de dos jóvenes halladas en el parque de La Concordia. La Plaza del Ayuntamiento de Jaén ha albergado este lunes una concentración en la que se han guardado tres minutos de silencio para recordar a Rosmed y Sharif, de 15 y 16 años respectivamente, después de uno de los casos que ha dejado más dudas de los últimos tiempos y donde la Policía Nacional no ha descartado por el momento ninguna de las líneas de investigación. De hecho, familiares y amigos de las víctimas han solicitado que lleguen "hasta la verdad" porque hay cosas que "no cuadran".

Una vez encontradas por los propios familiares de una de ellas a primeras horas de la madrugada del sábado, las primeras inspecciones oculares no daban muestras de violencia externa en los cuerpos de ninguna de las dos jóvenes, con lo que el suicidio se anotó como la principal y más probable causa de las muertes. Sin embargo, nada resulta quedar claro en el caso que tiene conmocionada a toda la provincia andaluza y que sigue en las horas claves de la investigación a falta de conocer la autopsia que podría revelar datos significativos.

La primera de las menores envió un audio el mismo sábado avisando a su padre de los planes que tenía aquella noche. La segunda informó a su madre de que pronto llegaría a casa, aunque esto no llegó a suceder. Según ha comentado el padre de Rosmed a El Mundo, ambas eran "buenas chicas, amables y responsables" y aquella noche se preocupó porque "siempre avisaba cuando se iba a retrasar". El Instituto de Educación (IES) El Valle fue el lugar donde se conocieron y, según han relatado algunos estudiantes a El País, las dos habrían sufrido bullying durante su estancia. Los amigos de ambas también se encuentran sorprendidos después de lo sucedido. "Algo no cuadra", llegan a confesar incrédulos. Alexander, padre de Sharif, también se encuentra conmocionado ante los hechos: "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto".

Tras la estancia de Rosmed y Sharif en El Valle, ambas habrían abandonado el centro escolar. Tanto es así que la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía ha confirmado este lunes que dos de los institutos en los que estudió una de ellas tendrían abierto un protocolo de autolesiones que, al menos, llevaría en marcha desde el curso pasado.

Según ha informado la Consejería, se "adoptaron las medidas correspondientes, dando seguimiento a las actuaciones llevadas a cabo en el IES El Valle con anterioridad, con intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar". La entidad ha aclarado que sólo una estaría escolarizada en el IES San Juan Bosco y la otra, aunque también se había matriculado, causó baja en septiembre. Ambas provenían del IES Santa Catalina después de abandonar El Valle.

Ninguna de las líneas de investigación está descartada

Amigos y familiares descartan la posibilidad del suicidio y solicitan a la Policía Nacional de que investigue hasta conseguir "la verdad". Además, aseguran que "tenían un montón de sueños y planes de futuro" e incluso le abrían comprado de forma conjunta un regalo a otra de sus amigas por su cumpleaños. La madre de Rosmed, al igual que su padre, desmiente que el motivo haya sido el bullying como causa de la muerte debido a que el acoso escolar a su hija había terminado hacía tiempo y "ahora estaba bien".

Según informa el medio El Español, una de las líneas de investigación que se está barajando en estos momentos los investigadores sería que una de ellas habría arrastrado a la otra al suicidio por los sucesos anteriores de autolesiones. Según esta hipótesis, una de ellas le habría dicho a la otra que se quitaría la vida la tarde del viernes. Su padre, al encontrar a las dos jóvenes asegura que en ningún caso se quitaron la vida y que "está seguro de lo que vió". "Puedo garantizar con mi vida que esto no ha sido un suicidio. Ni soñando. Lo han disfrazado de esa manera pero hay muchas incoherencias en todo esto", ha llegado a decir en el programa de Antena 3, Espejo Público.

Alexander incluso apunta a que algún adulto les habría manipulado para que el resultado fuese este trágico final. "Supuestamente hay muchos niños que se suicidan porque sufren depresión, pero detrás de todo esto que cada uno saque sus conclusiones. Estoy seguro de que hay gente adulta manipulándolas. Encuentran noblezas y carencias de afectos. Les manipularían a los niños para suicidarse", dice.

Con todo, la Policía Nacional no descarta ninguna de las líneas de investigación y piden a medios, población e instituciones prudencia a la hora de analizar el caso. Los días de luto oficial y minutos de silencio predominan ahora en Jaén para recordar a las dos menores mientras la investigación sigue en curso. La autopsia de ambas arrojará luz a uno de los casos que tienen en vilo a toda la localidad andaluza.