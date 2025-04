El crucero de los caprichos de los multimillonarios entra en un puerto español y sale con una factura de 30 millones

El monumental crucero The World tiene parada prevista en nuestro país, pero no para su actividad turística y de ocio surcando los mares. La colosal embarcación recalará en los puertos de Cádiz, donde será sometida a un proceso de reparaciones y renovaciones de gran calado.

Según recoge Diario de Cádiz, estamos hablando de una estancia de 40 días en los diques gaditanos de Navantia -por cierto, empresa española 100% pública- que supondrá un desembolso de 30 millones de dólares.

The World cuenta con 196 metros de eslora, pero sus dimensiones no son lo más llamativo de este crucero. Es un crucero en el que sus ocupantes no son turistas sin más, sino que son copropietarios de la embarcación, como si se tratase de una urbanización.

Las novedades que incorporará 'The World'

Según el diario gaditano, entre las novedades que serán implementadas tras el proceso de renovación destaca la instalación de un sistema de conexión a tierra de alta tensión (HVSC) o cold ironing, que reduce el consumo de combustible o la sustitución del bulbo de la proa, enmarcado en una estrategia de descarbonización.

También tendrá un nuevo diseño para reducir la resistencia del casco hasta en 10%, aumentando su velocidad efectiva. A mayores, contará con una pintura subacuática de tipo silicona que reducirá la implantación de fauna marina en el caso haciendo que la limpieza sea menos costosa. A ello se sumará la incorporación de nuevos enfriadores de aire acondicionado.

