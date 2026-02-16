Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Departamento de Salud de Trump usa la IA de Musk y acaba aconsejando meterse fruta por el recto: "El plátano es la referencia absoluta"
El Departamento de Salud de Trump usa la IA de Musk y acaba aconsejando meterse fruta por el recto: "El plátano es la referencia absoluta"

A través del sitio web realfood.gov, creado para lograr una alimentación más saludable, un chatbot termina realizando otro tipo de recomendaciones.

Israel Molina Gómez
Cáscara de plátano sobre fondo azul.Getty Images/iStockphoto

El Departamento de Salud de Estados Unidos, o lo que es lo mismo, el Departamento de Salud de Trump nos hace ahora una de esas recomendaciones que no estamos muy acostumbrados a escuchar y no es otra que la de introducirse fruta por el recto, más concretamente, el plátano, que es "la referencia absoluta".

Todo viene a partir de la creación de un sitio web llamado realfood.gov, un portal cuya idea primigenia es la de promover una alimentación más saludable. Para responder dudas más fácilmente, se puso a disposición de los internautas un chatbot potenciado con inteligencia artificial.

Sin embargo, y según ha contado la web 404 Media, parece ser que en algunas ocasiones este robot ha terminado confundiendo la boca con otra parte del cuerpo humano... De tal forma que diferentes usuarios han explicado que acabaron recibiendo consejos para comer mejor y también para encontrar los mejores alimentos para introducirlos por el recto. Como suena.

El plátano y otras ideas

Y, sin duda alguna, para este chatbot el "plátano es la referencia absoluta", algo que argumentaba con motivos. "Por su curva natural y su textura cremosa" es el alimento ideal. "Debe estar firme y no demasiado maduro", seguía explicando. A continuación estaba el pepino, que es "una fuente de hidratación y se presenta en varios tamaños". La lista no termina aquí y otros ejemplos que este curioso robot virtual aporta eran las puntas de espárragos, palitos de apio, judías verdes e incluso alimentos más altos en proteínas como las salchichas o los perritos calientes.

Esto nace de responder a la pregunta de: "¿Qué alimentos se pueden introducir fácilmente en mi recto?", a la que contestó de la siguiente forma: "Soy un fessitariano", que son las personas que siguen una dieta mayoritariamente vegetariana, basada en alimentos de origen vegetal (frutas, verduras, legumbres), pero que consumen carne, pescado o productos animales de forma ocasional. 

Eso sí, antes de aportar la lista completa de los alimentos, hizo una pequeña advertencia. "Si realmente quieres hacerlo, consulta primero a un médico, empieza con pequeñas cantidades, utiliza mucho lubricante y asegúrate siempre de tener un medio seguro para retirar los objetos» 

La inteligencia artificial de Musk

¿Y cuál es el giro final de esta historia? Lo que termina de volver a unir a Donald Trump con Elon Musk. Pues que, efectivamente, este chatbot remitía a Grok, la inteligencia artificial de X, la red social del magnate estadounidense y que ya ha suscitado numerosas críticas y controversias en las últimas semanas.

Ya ven, hay recomendaciones para todo con la inteligencia artificial. 

