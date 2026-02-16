Una mujer de 55 años, becaria y con un trabajo a media jornada, tajante contra los que defienden las "oportunidades del mercado laboral"

El mercado laboral no es fácil. A pesar de que la tasa de paro está por debajo del 10% por primera vez del 10% por primera vez desde el primer trimestre de 2008, encontrar empleo no es igual de sencillo para todos los sectores de la sociedad.

Teresa, una mujer de 55 años ha denunciado su situación este sábado en laSexta Xplica, donde contó que tiene "un trabajo precario de media jornada" y que continúa formándose. Aprovechando la celebración del Carnaval, intervino para hablar "de los disfraces de la precariedad".

Al hilo de esto, aseguró que "la precariedad se disfraza de muchas cosas". Para esta mujer, "la primera" es "la que nos cuentan a los mayores de 50 años que nos quedamos sin trabajo y no encontramos".

Sobre este punto ha afirmado que a los mayores de 50 años les recomiendan "emprender": "Es el disfraz del emprendimiento, no tienes pasta y, sin dinero, ¿cómo emprendes?". Pero no es el único "disfraz" que exhibe la precariedad.

"He sido becaria con 55 años"

Para Teresa, existe otro disfraz de la precariedad que se da cuando "estás esperando detrás del ordenador esperando un correo que te dé un trabajito, que suelen ser de consultoría, fotografía, diseño gráfico...".

También está el disfraz "del trabajo flexible", donde te piden "que te flexibilices para hacer horas extras sin remunerar". Asimismo, está el disfraz "de la oportunidad". "Te dicen que te formes, yo lo he hecho, me he formado", asegura Teresa, que lamenta que "no hay formación adecuada y concreta para los mayores de 50 años".

Y al hilo de esto, ha contado su experiencia personal: "He sido becaria cuatro meses con 55 años", señala Teresa, que explica que ha terminado su beca y ha defendido su TFG con una nota de 9,15".

Para cerrar su intervención en el programa de laSexta, Teresa ha lamentado que "el 90% de las personas que trabajan en educación social son mujeres". Por último, la mujer ha hablado del disfraz "del estilo de vida libre": "Ese que te dicen que vives aventuras al tener inestabilidad".