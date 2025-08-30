El dueño de una gasolinera solo necesitó una moneda para hacerse 2,7 millones de euros

Contar la caja se ha convertido en un recuerdo inolvidable para el dependiente de una gasolinera en EEUU. Los hechos se han producido en uno de los espacios de repostaje de combustible en el estado de Carolina del Norte. El trabajador comenzó su jornada laboral contando el dinero en efectivo de la cada cuando una moneda "aparentemente insignificante" llamó su atención.

Según publica el medio griego Car & Motor, encontró un dólar en perfectas condiciones, "con un brillo inusual" y unas características "especiales". "Al principio no le dio importancia, pero se detuvo y decidió mirarlo mejor". Esta curiosidad lo llevó a un experto, quien, "inmediatamente", reconoció que se trataba de "una moneda original extremadamente rara" de 1964, acuñada poco después del asesinato de John F. Kennedy.

De acuerdo a la información difundida, la moneda contenía un 90% de plata y presentaba un acabado de proof, "la forma más premium destinada exclusivamente a coleccionistas". En estos casos, "el metal se pule antes de cortar, la moneda se golpea varias veces y el resultado es un espejo en el fondo con detalles mate en el diseño".

No obstante, lo que más sorprendió a los expertos fue la ausencia de una marca de ceca, que según el medio, es una letra pequeña que simboliza la casa en la que se acuñó la moneda. Esto la hace aún más excepcional y original y "dispara su valor de coleccionista".

Tal y como reza la publicación, el descubrimiento "no ha dejado indiferente" a los expertos. Los representantes de la Unión Monetaria de EEUU lo llamaron "un hallazgo legendario". Además, señalaron, en declaraciones recogidas por el digital, que creían que muchas de estas piezas se habían perdido en el tiempo.

El trabajador estadounidense decidió subastar la pieza, que, finalmente, acabó en manos de un coleccionista que pagó 3,2 millones de dólares (2,7 millones de euros): la cantidad más alta jamás otorgada en ese país. "He pasado por mis manos miles de monedas, pero nunca imaginé que una de ellas valdría más que toda mi vida. Ahora presto mucha más atención a lo que entra en la taquilla", concluye en declaraciones recogidas por el medio.