El dueño de un restaurante alerta de un nuevo comportamiento entre los clientes: "Se ha convertido en tendencia"

Una mujer come una hamburguesa en un restaurante, en una imagen de archivo.

El propietario de un restaurante observa un nuevo comportamiento entre sus clientes. Michael Wenzel, que coordina un restaurante en la ciudad de LInz (Austria) observa que los clientes están saliendo de su establecimiento cada vez más temprano.

En declaraciones recogidas por el medio Focus Online, el hostelero confirma que "se ha convertido en una tendencia que nuestros huéspedes ahora se vayan mucho más temprano en la noche". Según él, este cambio de tendencia se lleva produciendo desde la pandemia de coronavirus. "Incluso los fines de semana, los huéspedes no se quedaban más de las 23.00".

Por su parte, un portavoz de los hoteleros en la Alta Austria, Thomas Mayr-Stockinger, asegura que "las 22.00 es la nueva medianoche". Además, dice que los clientes piden menos alcohol que antes de la pandemia.

Sin embargo, hay otros problemas que realmente afectan al sector de la restauración: la falta de adhesión a las reservas. "No puede seguir así. La gente hace reservas y luego simplemente no viene. Esto es un gran daño para los negocios de catering y me duele el alma", dice un hostelero. "Incluso hay clientes que hacen reservas en varios restaurantes y luego deciden espontáneamente lo que les apetece hacer", dice otro.