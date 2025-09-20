El dueño de un restaurante dice "basta" al caos de los niños pequeños y lanza un largo mensaje en el que no se deja ni una coma

El dueño de Café Elefant en Colonia, Michael Hamacher, ha dejado claro que su café no es el espacio adecuado para los más pequeños, especialmente cuando el ruido y el desorden interrumpen la paz que él pretende ofrecer a sus clientes, tal y como recoge un medio local.

"Nuestros pocos asientos están pensados para aquellos que buscan disfrutar de un café en tranquilidad. Café Elefant NO es un lugar adecuado para niños pequeños, especialmente cuando sus padres creen que pueden hacer todo lo que normalmente no podrían en casa", afirmó Hamacher. Según contó a RTL.de, la gota que colmó el vaso fue un incidente reciente en el café que le motivó a expresar su malestar públicamente.

Hamacher, que junto a su esposa Paula dirige el café desde 2024, tiene reglas claras sobre el tipo de ambiente que quiere mantener. Por ejemplo, sus sillas son piezas vintage de casi 100 años, por lo que el dueño advierte que no son aptas para los más pequeños ni para hacer juegos. “Si su hijo quiere sentarse en uno de nuestros bancos, como el de la abuela, que se quite los zapatos”, agregó.

El restaurante, conocido por su carácter artesanal y su restauración cuidadosa, está diseñado para ser un refugio tranquilo y relajante. El propio Hamacher subrayó que el local está pensado para quienes buscan un espacio de calma. En este contexto, el dueño sugiere que aquellos que viajan con niños deberían optar por cafés más orientados a familias, donde los más pequeños puedan jugar y divertirse sin alterar la paz de otros comensales.

A pesar de sus palabras, Hamacher no prohíbe completamente la entrada de niños al café. En su publicación, dejó claro que, si los niños son capaces de comportarse adecuadamente, pueden disfrutar del lugar. De hecho, los niños de hasta seis años son recibidos con un "babycino" gratis y fruta fresca. Además, Hamacher asegura que hay libros para colorear y crayones disponibles para mantener entretenidos a los más pequeños.

A pesar de que su mensaje no fue bien recibido por todos, con varios usuarios de Facebook mostrando su desaprobación, también hubo quienes defendieron la postura del dueño: "Tengo hijos y entiendo perfectamente lo que dices. Es importante que los cafés mantengan un ambiente tranquilo para todos los clientes", comentó uno de los seguidores en la sección de comentarios.